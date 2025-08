Ấn tượng Chương trình giao lưu “Người giữ bình yên”

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân (CAND) (19/8/1945 - 19/8/2025); 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025), tối 5/8, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Báo và Đài Phát thanh - Truyền Thanh Hóa tổ chức Chương trình giao lưu “Người giữ bình yên”. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh TTV và các nền tảng số của Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa.

Trung tướng Đồng Đại Lộc, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Nhân dân, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Bí thư Đảng ủy phường Đông Tiến tham gia giao lưu trực tiếp tại chương trình.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành cấp tỉnh; Hội cựu CAND tỉnh Thanh Hóa; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng CAND, các tổ tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Cách đây 80 năm, ngày 19/8/1945, cùng với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, lực lượng CAND Việt Nam ra đời, gánh trên vai trách nhiệm thiêng liêng bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, giữ vững an ninh, trật tự và bình yên cho Nhân dân.

Một tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Trên mảnh đất Thanh Hóa anh hùng, lực lượng Công an Thanh Hóa đã trưởng thành từ trong gian khó, nỗ lực tận hiến, trở thành “lá chắn thép”, là điểm tựa bình yên để quê hương vững bước đi lên.

Tại chương trình, thông qua các thước phim, video clip được giàn dựng công phu với các chủ đề như: “Sáng ngời ánh thép”; “Bình yên trong kỷ nguyên mới”, “Hy sinh thầm lặng”, “Trọn đời cống hiến”, các đại biểu cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng CAND đã ôn lại truyền thống anh hùng của lực lượng Công an Thanh Hóa qua các thời kỳ; nhìn nhận những thách thức đặt ra trong xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ; những hình ảnh xúc động ghi dấu sự hy sinh, cống hiến thầm lặng của lực lượng Công an để giữ bình yên cho Nhân dân...

Thượng tá Lê Hồng Thái, Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Thượng tá Hà Văn Hải, Trưởng phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa tham gia giao lưu trực tiếp tại chương trình.

Đặc biệt, trong phần giao lưu trực tiếp, các thế hệ chiến sĩ Công an Thanh Hóa đã chia sẻ những kỷ niệm sâu sắc, những thành quả đạt được trước vô vàn khó khăn, thách thức trong quá trình công tác. Đồng thời thể hiện niềm tin, lý tưởng, trách nhiệm và sự quyết tâm, đổi mới, sáng tạo của người CAND trong từng giai đoạn lịch sử.

Với những câu chuyện xúc động, những ký ức hào hùng cùng các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, Chương trình giao lưu “Người giữ bình yên” vừa là niềm tự hào về truyền thống vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Công an Thanh Hóa; vừa là lời động viên, cổ vũ mỗi chiến sĩ Công an hôm nay tiếp tục cống hiến, viết tiếp bản hùng ca của lực lượng Công an Thanh Hóa anh hùng.

Phong Sắc