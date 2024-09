Thiệu Hóa: 9 tháng, 25/27 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm 2024

Sáng 30/9, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thiệu Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức hội nghị lần thứ 25 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2024; định hướng mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025.

Toàn cảnh hội nghị.

9 tháng năm 2024, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thiệu Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh đạt nhiều kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Có 25/27 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm 2024; nhiều chỉ tiêu kinh tế thuộc nhóm địa phương dẫn đầu của tỉnh. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt 3.856 tỷ đồng, tăng 48,9% so với cùng kỳ; tỷ lệ đô thị hóa đạt 27,14%. Sản lượng lương thực ước đạt 109,26 nghìn tấn, vượt 3,1% so với mục tiêu kế hoạch năm. Tổng giá trị xuất khẩu 36,01 triệu USD, tăng 11,1% so với cùng kỳ. Thu ngân sách đạt gần 700 tỷ đồng, đạt 266% dự toán tỉnh giao.

Đồng chí Nguyễn Văn Biện, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thiệu Hóa khai mạc hội nghị.

Sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định, năng suất lúa trong nhóm cao nhất của tỉnh; xây dựng nông thôn mới (NTM) được tập trung chỉ đạo, có thêm 2 xã NTM nâng cao, 17 thôn NTM kiểu mẫu.

Lĩnh vực công nghiệp, xây dựng tăng trưởng cao, dự án nhà máy sản xuất giày dép cao cấp ALivia đã hoàn thành giai đoạn đầu tư, bắt đầu vận hành sản xuất, đặt dấu mốc có sản phẩm công nghiệp mới sau nhiều năm; khánh thành đưa vào khai thác, sử dụng nhiều công trình giao thông trọng điểm tạo hấp dẫn mới trong thu hút đầu tư.

Các đại biểu dự hội nghị.

Văn hoá xã hội có chuyển biến tiến bộ. Nhiều hoạt động văn hóa tiêu biểu được tổ chức thành công như lễ đón nhận Bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Múa đèn xếp chữ, hát chèo chải cổ trong Lễ hội Ngư Võng phường” xã Thiệu Quang; lễ kỷ niệm 702 năm ngày mất Nhà sử học Lê Văn Hưu lần đầu được tổ chức theo kịch bản lễ hội; cuộc vận động sáng tác ca khúc về Thiệu Hoá, giải bóng đá Nhi đồng toàn tỉnh - Cúp Báo Thanh Hoá 2024...

Giáo dục mũi nhọn duy trì chất lượng trong nhóm các địa phương dẫn đầu trong tỉnh; đã thành lập quỹ khuyến học khuyến tài Lê Văn Hưu. Hoàn thành kế hoạch vận động, hỗ trợ kinh phí làm nhà ở cho hộ nghèo và tiếp tục phát động làm nhà ở cho hộ cận nghèo, gia đình chính sách và hộ khó khăn về nhà ở.

Tổ chức công bố, kiện toàn tổ chức, bộ máy nhân sự thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sáp nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa và thành lập thị trấn Hậu Hiền.

Quốc phòng, an ninh được giữ ổn định. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường; nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội. Hoàn thành rà soát quy hoạch cán bộ; chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, Đảng bộ huyện Thiệu Hóa tập trung khắc phục những hạn chế, tháo gỡ các khó khăn, điểm nghẽn, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, quyết tâm cơ bản hoàn thành các tiêu chí huyện NTM nâng cao. Tập trung các giải pháp tăng thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện các dự án giao thông; chăm lo an sinh xã hội; đồng thời phát động thi đua trong toàn Đảng bộ lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thanh Mai (CTV)