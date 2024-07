Triệu Sơn: Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra

Sáng 19/7, HĐND huyện Triệu Sơn khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ 16 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, thảo luận phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác.

Các đại biểu dự kỳ họp.

6 tháng đầu năm 2024, dưới sự chỉ đạo kịp thời, sát sao của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự nỗ lực của các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, kinh tế - xã hội huyện Triệu Sơn tiếp tục có bước phát triển và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Một số chỉ tiêu kinh tế đạt khá so với kế hoạch và tăng cao so với cùng kỳ. Nổi bật, trong sản xuất nông nghiệp năng suất lúa vụ chiêm xuân đạt cao nhất từ trước đến nay, với 70,4 tạ/ha. Toàn huyện có thêm 3 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, xã Thọ Vực đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2023. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 14,8% so với cùng kỳ, có thêm 2 nhà máy đi vào hoạt động. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 94,7% dự toán tỉnh giao, đạt 63% dự toán huyện giao và gấp 3 lần cùng kỳ. Huy động vốn đầu tư phát triển tăng 13,7% so với cùng kỳ.

Chủ tịch HĐND huyện Triệu Sơn Lê Kim Chất phát biểu tại kỳ họp.

Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng lên. Chất lượng giáo dục mũi nhọn đạt kết quả nổi bật, trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2023-2024, huyện Triệu Sơn xếp thứ tư toàn tỉnh, tăng 4 bậc, cao nhất từ trước đến nay. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

6 tháng cuối năm 2024, huyện tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, chú trọng hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong đợt phát động thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng 60 năm ngày thành lập huyện. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, trật tự xây dựng. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước từ huyện đến cơ sở và vai trò của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương mình được giao phụ trách.

Tại kỳ họp, đại biểu nghe các báo cáo, tờ trình; thông qua các Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội và nhiều nội dung quan trọng khác.

Thùy Linh