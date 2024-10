Thị xã Bỉm Sơn triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2024

Ngày 3/10, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn đã tổ chức hội nghị lần thứ 19, khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 sơ kết công tác 9 tháng năm 2024, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

Toàn cảnh hội nghị.

Trong 9 tháng năm 2024, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền các cấp, các ngành, doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì ổn định, một số lĩnh vực có bước phát triển khá so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, công tác thu ngân sách ước đạt 463,688 tỷ đồng, tăng 64% dự toán tỉnh giao, bằng 74% dự toán HĐND giao, tăng 191% so với cùng kỳ; thu ngân sách địa phương ước đạt 691,054 tỷ đồng, tăng 78% dự toán tỉnh giao, bằng 92% dự toán HĐND giao, tăng 61% so với cùng kỳ.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường tiếp tục được thị xã quan tâm chỉ đạo quyết liệt; kế hoạch sử dụng đất năm 2024 triển khai, thực hiện hiệu quả. Trong 9 tháng, đã giao đất tái định cư và trúng đấu giá cho 15 hộ gia đình, cá nhân; cấp 196 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thu hồi đất thực hiện 7 dự án; kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với 7 đơn vị; cấp phép môi trường cho 7 dự án; đồng thời khẩn trương hoàn thiện phương án điều chỉnh khoanh vùng di tích.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực; giáo dục mũi nhọn tiếp tục giữ vững. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, đời sống Nhân dân được nâng lên. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới và đạt kết quả tích cực; đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong Nhân dân được phát huy. Công tác quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng được triển khai kịp thời. Công tác phát triển đảng viên được chỉ đạo quyết liệt và đạt kết quả cao. Từ đầu năm đến nay, thị xã đã mở 5 lớp bồi dưỡng đối tượng nguồn phát triển đảng cho 326 quần chúng ưu tú; 2 lớp đảng viên mới cho 109 đảng viên dự bị; xét kết nạp cho 123 quần chúng ưu tú vào đảng và xét công nhận đảng viên chính thức cho 102 đảng viên dự bị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ những kết quả đạt được và đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, một số ý kiến đã chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế như: tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư công còn chậm; công tác giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm so với kế hoạch đề ra; nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất chưa đảm bảo kế hoạch...

Đồng chí Nguyễn Văn Khiên, Bí thư Thị ủy Bỉm Sơn phát biểu kết luận và bế mạc hội nghị.

Về nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, thị xã Bỉm Sơn đã đề ra một số giải pháp, đó là: Triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; tiếp tục chỉ đạo, thực hiện tốt Chỉ thị số 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thị ủy; tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tổ chức thực hiện nghiêm túc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt triển khai và sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, tập trung nguồn lực và các giải pháp để đẩy nhanh các dự án hạ tầng trọng điểm, đặc biệt là các dự án giao thông quan trọng...

Đại diện lãnh đạo thị xã Bỉm Sơn trao Bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

Cũng tại hội nghị, đại diện lãnh đạo thị xã Bỉm Sơn đã trao Bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho 4 tập thể và 3 cá nhân tiêu biểu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục (2019 - 2023).

Hoài Anh - CTV