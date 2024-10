Thị xã Bỉm Sơn quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2024

Trong 9 tháng năm 2024, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với sự nỗ lực của các cấp, ngành, doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn, thị xã Bỉm Sơn đã triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Các doanh nghiệp tại Khu Công nghiệp Bỉm Sơn nỗ lực thi đua lao động, sản xuất, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mục tiêu năm 2024.

Nổi bật trong bức tranh kinh tế của thị xã Bỉm Sơn trong 9 tháng qua là lĩnh vực công nghiệp - xây dựng có nhiều khởi sắc. Trong đó, một số sản phẩm công nghiệp như xi măng đạt 8,3 triệu tấn, đạt 72,2% kế hoạch, tăng 20,3% so cùng kỳ; clinker 2,35 triệu tấn, đạt 78,3% kế hoạch, tăng 18,7% so cùng kỳ; gạch xây 142 triệu viên, đạt 71% kế hoạch, tăng 7,6% so cùng kỳ; bao bì xi măng 83,5 triệu sản phẩm, đạt 75,9% kế hoạch, tăng 16% so cùng kỳ; sản phẩm may 15,6 triệu sản phẩm, đạt 70,9% kế hoạch, tăng 6,1% so cùng kỳ...

Với sự chủ động của các doanh nghiệp trong việc duy trì thị trường truyền thống và tìm kiếm, mở rộng bạn hàng mới nên sản lượng xuất khẩu các loại hàng hóa như quần áo, clinker, phụ tùng xe ô tô, dây cáp điện tăng cao. Trong 9 tháng vừa qua, giá trị hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn thị xã đạt 281,35 triệu USD, đạt 97,01% kế hoạch, tăng 18,2% so cùng kỳ.

Lĩnh vực nông - lâm nghiệp - thủy sản được duy trì ổn định, tổng diện tích gieo trồng 1.410,8 ha, đạt 102% kế hoạch và bằng 96,6% cùng kỳ. Đáng chú ý, chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) được thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Thị xã đã quyết định công nhận 3 sao đối với 2 sản phẩm OCOP (trứng gà thảo mộc, giò bò Bảo Hội), đạt kế hoạch 100% chỉ tiêu HĐND thị xã giao.

Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, cấp ủy, chính quyền thị xã Bỉm Sơn đã chỉ đạo các phòng, ban, phường, xã cần xác định các mục tiêu, chỉ tiêu đạt thấp, khó hoàn thành trong 3 tháng cuối năm, để đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, khả thi, có tính đột phá. Trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với đồ án quy hoạch phân khu đô thị số 2, phía Tây Quốc lộ 1A và điều chỉnh quy hoạch phân khu chức năng phía Đông thị xã. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ lập và điều chỉnh xong các đồ án quy hoạch chi tiết khu dân cư, sớm phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện.

Thị xã đang tăng cường chỉ đạo để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, tập trung nguồn lực và các giải pháp để đẩy nhanh các dự án hạ tầng trọng điểm. Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản và môi trường; đẩy nhanh tiến độ việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phấn đấu hoàn thành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2024.

Đặc biệt, thị xã tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - giáo dục - y tế và đời sống Nhân dân. Trong đó, triển khai, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 1/4/2024 của Ban Thường vụ Thị ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thị xã giai đoạn 2024-2030. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận hoàn thành chỉ tiêu chuyển đổi số cấp huyện. Tổ chức kiểm tra, bình xét, đánh giá chất lượng gia đình văn hóa, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, văn minh đô thị năm 2024. Đồng thời triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ nông - lâm - ngư nghiệp có mức thu nhập trung bình năm 2024. Từ đó thực hiện có hiệu quả, kịp thời chương trình hỗ trợ kinh phí cho các đối tượng hộ nghèo sửa chữa, xây mới nhà ở, đảm bảo đạt chỉ tiêu giảm nghèo trong năm 2024.

Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tăng tốc về đích, giữ vai trò then chốt, quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, trong 3 tháng cuối năm, thị xã tiếp tục ưu tiên nguồn lực, tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và mở rộng không gian đô thị, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra, hướng đến xây dựng thị xã Bỉm Sơn trở thành đô thị trung tâm động lực phía Bắc của tỉnh Thanh Hóa vào năm 2025.

Bài và ảnh: Hoài Anh