Thị xã Bỉm Sơn: Quy mô kinh tế đứng thứ 3 toàn tỉnh

Ngày 18/12, HĐND Thị xã Bỉm Sơn đã tổ chức kỳ họp thứ XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đánh giá thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, bàn và quyết định các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và một số nội dung khác.

Toàn cảnh kỳ họp.

Các đồng chí chủ tọa kỳ họp.

Năm 2024, cấp ủy, chính quyền thị xã Bỉm Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị đề ra và đạt được nhiều kết quả tích cực. Về chỉ tiêu tỉnh giao, có 11/12 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Có 21/25 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch Nghị quyết HĐND thị xã giao.

Phó Bí thư thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Bỉm Sơn Nguyễn Thanh Tùng phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Lĩnh vực kinh tế với nhiều kết quả nổi bật, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, quy mô kinh tế đứng thứ 3 toàn tỉnh. Cụ thể, tổng giá trị sản xuất địa bàn đạt 99,4% kế hoạch, tăng 10,7% so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế dịch chuyển theo hướng tích cực: công nghiệp - xây dựng chiếm 80,95%; dịch vụ chiếm 17,62%; nông - lâm - thuỷ sản chiếm 1,43%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2024 ước đạt 74,4 triệu đồng/năm. Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện trên 533,6 tỷ đồng, tăng 124% so cùng kỳ; thu ngân sách địa phương tăng 36% so với cùng kỳ.

Các đại biểu nghiên cứu tài liệu trong phần mềm họp không giấy tờ.

Cũng trong năm 2024, thị xã Bỉm Sơn có 110 doanh nghiệp thành lập mới; 2 sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn Mai Thế Trị trình bày báo cáo kinh tế - xã hội, quốc phòng an - ninh năm 2024.

Chất lượng các hoạt động văn hoá - xã hội tiếp tục được nâng lên. Thị xã được công nhận hoàn thành chuyển đổi số cấp huyện năm 2024. Chất lượng giáo dục được duy trì, điểm thi vào lớp 10 THPT đứng thứ nhất toàn tỉnh. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống Nhân dân ổn định. Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở đã tiếp nhận khoảng 7 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí ủng hộ, đã khởi công xây mới và sử chữa nhà cho 44 hộ gia đình. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,65%...

Chủ tịch UBND thị xã Trịnh Tuấn Thành đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh khóa XVIII

Báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nêu lên các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2025.

Trên cơ sở xem xét các báo cáo, tờ trình, các đại biểu đã thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và quyết nghị một số nội dung quan trọng khác.

Hà Nghĩa (CTV)