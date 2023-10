Lan tỏa việc học và làm theo Bác của cựu chiến binh huyện Đông Sơn

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, những năm qua Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Đông Sơn đã thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với những cách làm cụ thể, thiết thực, việc học và làm theo Bác đã lan tỏa đến mỗi cán bộ, hội viên và Nhân dân trên địa bàn huyện.

Cán bộ Hội CCB xã Đông Khê thăm mô hình phát triển kinh tế trang trại của hội viên Nguyễn Duy Tuyến (bên phải ảnh) ở thôn Viên Khê 2.

Chủ tịch Hội CCB huyện Đông Sơn Nguyễn Minh Ánh cho biết: Hội CCB huyện hiện có 6.146 hội viên, sinh hoạt tại 96 chi hội. Xác định học và làm theo Bác là việc làm thường xuyên, liên tục, ngay từ đầu năm Hội CCB huyện đã xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai đến các tổ chức cơ sở hội và cụ thể hóa tiêu chuẩn đạo đức CCB theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, từng cán bộ, hội viên đăng ký những việc làm cụ thể phấn đấu “làm theo Bác” và xác định đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại thi đua của các cấp hội. Với cách làm đó, cán bộ, hội viên có nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động “nói đi đôi với làm”.

Điểm nổi bật trong học và làm theo Bác ở CCB huyện Đông Sơn, đó là CCB đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, nâng cao đời sống gia đình hội viên. Bằng những việc làm cụ thể, các hội viên đã tạo nên nhiều mô hình phát triển sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế; tích cực vận động 21 doanh nghiệp, 4 HTX, 131 trang trại, gia trại do CCB làm chủ đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm cho CCB và con em CCB trên địa bàn. Công tác xây dựng quỹ hội cũng được chú trọng, đến nay 100% cơ sở hội, xã, thị trấn trong toàn huyện có quỹ, tổng số quỹ hiện có là 5,44 tỷ đồng; công tác vay vốn ủy thác tại Ngân hàng Chính sách xã hội hiện nay có 20 tổ tiết kiệm vay vốn, tổng dư nợ trên 30 tỷ đồng cho 755 hộ vay để phát triển kinh tế gia đình.

Bên cạnh đó, công tác xóa nhà ở xuống cấp cho hội viên cũng được các cấp hội quan tâm, 9 tháng năm 2023 hội đã quyên góp được 140,5 triệu đồng; vận động cán bộ, hội viên ủng hộ ngày công, hỗ trợ xây nhà mới cho 2 hội viên; sửa chữa nhà xuống cấp cho 1 hội viên với tổng giá trị 130 triệu đồng. Với sự quan tâm kịp thời, đến nay đời sống của hội viên không ngừng được nâng cao. Toàn huyện có 65,73% hội viên CCB là hộ khá và giàu, không còn hộ CCB nghèo.

Không chỉ gương mẫu, đi đầu trong phát triển kinh tế, cán bộ, hội viên còn tích cực tham gia XDNTM. Các cấp hội đã vận động được nhiều hội viên tham gia hiến 7.461m2 đất, nâng cấp, mở rộng 25,61 km đường; xây dựng 6.809m tường rào thoáng; phối hợp với các ban, ngành, MTTQ, đoàn thể các cấp tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và Nhân dân các xã Đông Tiến, Đông Thịnh, Đông Phú, Đông Nam hoàn thành việc XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trong năm 2023.

Bên cạnh đó các cấp hội còn tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên CCB và Nhân dân thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và các mô hình “CCB nhận quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi, hoàn lương hòa nhập cộng đồng”, kết quả đã nhận quản lý, giáo dục, cảm hóa 115 đối tượng lầm lỗi tại cộng đồng. Đến nay, các cấp hội đã cảm hóa thành công 34 đối tượng, hiện tại còn 81 đối tượng đang quản lý. Đồng thời chỉ đạo các xã duy trì hoạt động của 16 tổ “CCB tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông” với 90 hội viên tham gia ở thị trấn Rừng Thông và các xã Đông Thanh, Đông Tiến, Đông Khê, Đông Yên, Đông Minh, Đông Thịnh; tuyên truyền, vận động được 2.842 cán bộ, hội viên ở các tổ chức cơ sở hội tham gia các tổ an ninh - trật tự...

Với tinh thần đoàn kết, gương mẫu, trách nhiệm, nhiều năm liên tục Hội CCB huyện Đông Sơn đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh xuất sắc. Những kết quả đạt được trong thời gian qua là động lực để mỗi cán bộ, hội viên quyết tâm cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bài và ảnh: Trung Hiếu