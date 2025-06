Tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công các dự án thuộc tổ công tác số 3

Dự án Đường giao thông từ KCN Bỉm Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa hiện đã hoàn thành 95,7% công tác GPMB, trong đó thị xã Bỉm Sơn và huyện Hà Trung đã bàn giao 100%; huyện Nga Sơn còn lại khoảng 0,66km do chưa hoàn tất do vướng mắc liên quan đến mồ mả và yêu cầu tái định cư. Về tiến độ thi công, nhiều đoạn tuyến đã được hoàn thành nền đường, hệ thống thoát nước, rải lớp K95 và K98. Một số gói thầu đang hoàn thiện các hạng mục còn lại để đảm bảo đưa vào khai thác kỹ thuật trước ngày 2/9/2025. Tuy nhiên, việc bàn giao mặt bằng chưa đồng bộ ảnh hưởng đáng kể đến tổ chức thi công liên tục trên toàn tuyến. Với Dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa đã bàn giao toàn bộ mặt bằng, các nhà thầu triển khai thi công đồng loạt từ cuối năm 2023. Tuy nhiên, gói thầu số 05 do Tập đoàn Cường Thịnh Thi thực hiện - chiếm gần 47% khối lượng toàn tuyến - hiện mới hoàn thành được khoảng 46,5%. Khối lượng vật liệu chưa được cung ứng vẫn còn lớn. Đây là những yếu tố có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ chung nếu không được xử lý kịp thời. Sở Xây dựng đã làm việc với các doanh nghiệp khai thác khoáng sản để bổ sung nguồn cung, đồng thời yêu cầu nhà thầu tập kết đủ vật tư, huy động tối đa nhân lực và thiết bị, cam kết hoàn thành toàn bộ gói thầu trước ngày 31/12/2025. Tuy vậy, một số đoạn tuyến vẫn đang phải theo dõi lún, chờ kết luận đánh giá địa chất để triển khai tiếp, khiến tiến độ có thể tiếp tục bị kéo dài.