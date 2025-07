Tháo dỡ “chuồng cọp” tại khu chung cư Đông Phát

Đó là nội dung trọng tâm của chương trình tuyên truyền phát tờ rơi “Bản tin an toàn PCCC” khuyến cáo công tác PCCC tại các khu dân cư, nhà dân, hộ gia đình để ở kết hợp sản xuất kinh doanh do Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp tổ chức tại phường Nam Ngạn (TP Thanh Hóa) ngày 9-8.