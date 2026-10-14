Thành kính cầu nguyện, tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Sáng 14/10, tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM), Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM cử hành nghi thức cầu nguyện, tri ân các Anh hùng liệt sĩ trước lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại công viên.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: MẠNH THẮNG

Từ 4 giờ 30 phút, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TPHCM; Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 7, cùng thủ trưởng các đơn vị, đã đến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM, chủ trì nghi thức cầu nguyện. Cùng dự lễ cầu nguyện có đông đảo tăng, ni, phật tử và người dân.

Hòa thượng Thích Lệ Trang chủ trì nghi thức cầu nguyện. Ảnh: MẠNH THẮNG

Tại nơi các lực lượng đã miệt mài tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ suốt nhiều tháng qua, tăng, ni, Phật tử và người dân thành tâm cầu nguyện, tưởng nhớ những người đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thành kính tưởng nhớ, tri ân các liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Ảnh: MẠNH THẮNG

Hòa thượng Thích Lệ Trang cho biết, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM thực hiện nghi thức cầu nguyện trước chương trình chính thức của lễ viếng, truy điệu và an táng, bày tỏ lòng tri ân của Phật giáo thành phố đối với các Anh hùng liệt sĩ. Qua đó, tiếp nối truyền thống tri ân của Phật giáo, phát huy truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu dâng hương tưởng niệm tại lễ cầu nguyện. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong sáng 14/10, TPHCM tổ chức lễ viếng, truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng. Theo kế hoạch, lễ dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà bia liệt sĩ và các địa điểm trong công viên diễn ra lúc 7 giờ 30; lễ viếng, truy điệu bắt đầu lúc 8 giờ. Sau lễ truy điệu, hài cốt các liệt sĩ được đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM (phường Long Bình). Lễ an táng dự kiến bắt đầu lúc 10 giờ. Thành phố trân trọng mời người dân đứng tại khu vực vỉa hè dọc các tuyến đường đoàn xe đi qua, cầm nhành hoa trắng, thành kính tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Đội ngũ văn nghệ sĩ thành phố cầu nguyện tại buổi lễ. Ảnh: MẠNH THẮNG

Đông đảo phật tử và người dân cầm nhành hoa trắng, cờ Tổ quốc cầu nguyện tại công viên. Ảnh: VIỆT DŨNG

Một số hình ảnh tại lễ cầu nguyện.

Theo SGGPO