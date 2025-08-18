Thanh Hóa hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trước thời gian Chính phủ quy định

Chiều 18/8, Tỉnh ủy Thanh Hóa, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo và các đồng chí Phó trưởng Ban Chỉ đạo: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; đại diện các đơn vị doanh nghiệp và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu của 166 xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh: Hội nghị này là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, đánh dấu những nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa trong công tác bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống cho Nhân dân, hướng tới mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh; đồng thời trân trọng cảm ơn những nghĩa cử cao đẹp, tấm lòng nhân ái của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các tầng lớp Nhân dân, các tổ chức tôn giáo, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã tích cực hưởng ứng Cuộc vận động xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: "Đến thời điểm này, Thanh Hóa đã hoàn thành một nhiệm vụ lớn với kết quả thiết thực, 14.780 hộ dân đã có được mái ấm mới, bớt lo âu trước mùa mưa bão". Đây chính là điểm tựa để tỉnh Thanh Hóa tiếp tục triển khai các chương trình an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển toàn diện.

Thành công của Chương trình không chỉ thể hiện bằng số lượng nhà ở được xây dựng, sửa chữa, mà còn là kết tinh của lòng nhân ái, là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, sự sẻ chia, trách nhiệm, quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong chăm lo đời sống Nhân dân và đặc biệt là đã tạo dựng được niềm tin vững chắc của Nhân dân vào cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn

Thời gian qua, cùng với việc thực hiện Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 9/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước; Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025 là cuộc vận động lớn, có ý nghĩa chính trị - xã hội và nhân văn sâu sắc, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát động sâu rộng trong toàn tỉnh gắn với phong trào thi đua cả nước chung tay “xóa nhà tạm, nhà dột nát”.

Sau 16 tháng triển khai Cuộc vận động, các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đã phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái”, chung sức đồng lòng, đóng góp về vật chất, công sức, tinh thần và nhiều nguồn lực khác để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở, góp phần động viên, khích lệ, tạo động lực cho các gia đình từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Đại biểu dự hội nghị.

Đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát với 14.780 hộ khó khăn về nhà ở được hỗ trợ, hoàn thành 100% kế hoạch và sớm hơn 12 ngày so với thời gian Chính phủ quy định (trước ngày 31/8/2025).

Tổng kinh phí huy động của Chương trình là trên 1.618 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách Nhà nước trên 388 tỷ đồng; nguồn kinh phí vận động xã hội hóa trên 1.230 tỷ đồng.

Ngoài ra, các lực lượng vũ trang, các tổ chức đoàn thể, Nhân dân đã đóng góp 54.000 ngày công; Công ty TNHH Long Sơn hỗ trợ 10.000 tấn xi măng, Công ty CP xi măng Đại Dương hỗ trợ 5.000 tấn xi măng... để xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ khó khăn về nhà ở.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo điều hành thảo luận.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương phát biểu thảo luận.

Bí thư Đảng ủy xã Vạn Lộc phát biểu thảo luận.

Ông Vi Văn Thường ở khu phố Chiềng Cồng, xã Mường Lát phát biểu cảm ơn cấp ủy, chính quyền khi được nhận hỗ trợ xây dựng nhà ở tại điểm cầu xã Mường Lát.

Các ý kiến thảo luận tại hội nghị đã tập trung phân tích những kết quả đạt được, những bài học kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác huy động nguồn lực xã hội hóa để thực hiện Cuộc vận động xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính cách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh; công tác triển khai chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và đối tượng xây dựng nhà ở thuộc Dự án 5 - Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Cùng với đó, đại biểu tại các điểm cầu đã đề xuất các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục đất đai trong Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; phát huy vai trò xung kích của lực lượng vũ trang, huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ nhân lực, ngày công đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở cho các hộ...

Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu kết luận và bế mạc hội nghị.

Phát biểu kết luận và bế mạc hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh và trân trọng cảm ơn những nghĩa cử cao đẹp, tấm lòng nhân ái của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các tầng lớp Nhân dân, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã tích cực hưởng ứng Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát thời gian qua. Đồng chí cũng chúc mừng 14.780 hộ gia đình đã có được mái ấm an toàn, yên vui, hạnh phúc.

Để phát huy những kết quả đạt được, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, các đề án, dự án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số và miền núi từ nguồn ngân sách Nhà nước.

Thường xuyên rà soát, nắm chắc các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ khó khăn đã được hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát, động viên các hộ nâng cao nhận thức, tự lực, tự cường vươn lên thoát nghèo.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong công tác giảm nghèo và phát triển bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh và Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên và Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vũ Văn Tùng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy và Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vũ Văn Tùng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh

Minh Hiếu