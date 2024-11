Thanh Hóa có 5 nhà giáo tiêu biểu toàn quốc năm 2024

1. Đại diện cho bậc học mầm non của tỉnh Thanh Hóa được vinh danh giáo viên tiêu biểu toàn quốc là cô giáo Trịnh Thị Oanh, Hiệu trưởng trường Mầm non Nga An (Nga Sơn). Hiệu trưởng trường Mầm non Nga An Trịnh Thị Oanh. Cô Trịnh Thị Oanh (sinh năm 1980) luôn tâm huyết, tận tuỵ với sự nghiệp giáo dục, có tinh thần trách nhiệm cao, không ngừng đổi mới, sáng tạo, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng trường Mầm non Nga An ngày càng phát triển. Hơn 20 năm công tác trong nghề, cô Oanh có uy tín cao về chuyên môn, nghiệp vụ, luôn được cán bộ giáo viên, nhân viên tín nhiệm, được phụ huynh tin tưởng, học sinh quý mến. 2. Người thứ 2 được vinh danh nhà giáo tiêu biểu toàn quốc năm 2024 là cô Nguyễn Thị Thuỷ, giáo viên trường Tiểu học Mậu Lâm 2 (Như Thanh). Cô Thủy là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh nhiều năm liền. Cô có nhiều sáng kiến kinh nghiệm được xếp loại cấp huyện, cấp tỉnh, tiêu biểu trong số đó là “Kinh nghiệm sử dụng tính tích hợp và sơ đồ tư duy có hiệu quả khi dạy dạng bài Luyện tập tả cảnh - Tập làm văn lớp 5 ở trường Tiểu học Mậu Lâm 2”, sáng kiến kinh nghiệm này đã được cô Thuỷ áp dụng vào giảng dạy và đạt hiệu quả cao. Ngoài ra, còn có các sáng kiến: Thiết kế hệ thống bài tập: “Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó” nhằm nâng cao hiệu quả trong dạy học phân hóa đối tượng học sinh lớp 4 - trường Tiểu học Mậu Lâm 2“; “Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học phân hóa dạng toán: “Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó” cho học sinh lớp 4, trường Tiểu học Mậu Lâm 2”; “Biện pháp giúp học sinh lớp 5C trường Tiểu học Mậu Lâm 2 làm tốt bài văn tả cảnh thông qua việc rèn kĩ năng quan sát - tham gia trải nghiệm thực tế - vẽ và giới thiệu tranh”. 3. Đại diện cho bậc THCS là cô Lê Thị Huyền, giáo viên trường THCS Cẩm Tân, xã Cẩm Tân (Cẩm Thủy). Với tấm lòng của một giáo viên vùng cao, cô luôn nhiệt tình, trách nhiệm với mọi nhiệm vụ được giao, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện. Cô giáo Lê Thị Huyền được mời tham gia Ban giám khảo Hội thi giáo viên giỏi cấp huyện, tham gia Hội đồng chấm Sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện, được phòng GD&ĐT huyện Cẩm Thủy phân công làm thanh tra chuyên môn cụm của ngành, được giao nhiệm vụ bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi Toán 9 cấp tỉnh. 4. Đại diện cho bậc THPT của tỉnh Thanh Hóa được vinh danh nhà giáo tiêu biểu toàn quốc năm 2024 là thầy giáo Nguyễn Bá Tư, giáo viên trường THPT chuyên Lam Sơn (TP Thanh Hóa). Thầy giáo Nguyễn Bá Tư, giáo viên trường THPT chuyên Lam Sơn. Nhiều năm qua, với những nỗ lực và niềm say mê với công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, thầy giáo Nguyễn Bá Tư đã có hàng chục học sinh đoạt giải cao môn Vật lý cấp tỉnh, quốc gia, quốc tế. Trong đó, có 1 học sinh đoạt HCB kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế năm 2024; 3 học sinh đoạt huy chương Olympic Vật lý Châu Á (1 HCB, 2 HCĐ). Nhiều năm liền, thầy giáo Nguyễn Bá Tư được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 5. Người cuối cùng đại diện cho khối Giáo dục thường xuyên của tỉnh được vinh danh nhà giáo tiêu biểu toàn quốc năm 2024 là thầy giáo Lê Hữu Hải, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX huyện Triệu Sơn. Thầy Lê Hữu Hải, Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX huyện Triệu Sơn. 20 năm công tác trong ngành với hơn 11 năm trực tiếp tham gia giảng dạy bộ môn Toán và 9 năm làm công tác quản lý, bản thân thầy Hải luôn nỗ lực để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong công tác giảng dạy, thầy Hải có nhiều học sinh đoạt giải trong kỳ thi HSG cấp tỉnh bộ môn Toán, được Giám đốc Sở GD&ĐT tặng Giấy khen do có thành tích xuất sắc trong hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh... Đặc biệt năm 2023, thầy Hải vinh dự được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng danh hiệu “Công chức, Viên chức, Người lao động tiêu biểu xứ Thanh”. Từ năm 2015 đến nay, tại các kỳ thi HSG cấp tỉnh, Trung tâm GDNN - GDTX huyện Triệu Sơn luôn là đơn vị xếp thứ nhất, nhì toàn tỉnh trong khối GDTX. Đặc biệt năm học 2023-2024, trung tâm có 21 học sinh tham gia thi HSG cấp tỉnh và đoạt 19 giải, trong đó có 2 giải nhất, 7 giải nhì, 6 giải ba và 4 giải khuyến khích, xếp thứ nhất toàn tỉnh. Đây là năm thứ 7, trung tâm xếp thứ nhất toàn tỉnh trong kỳ thi HSG cấp tỉnh.