Khẩn trương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tại MBQH 2185 trước ngày 30/1/2025

Liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho các hộ dân mua đất tại MBQH 2185/QĐ-UBND thuộc phường Hàm Rồng (gọi tắt là MBQH 2185), UBND TP Thanh Hóa tiếp tục yêu cầu Công ty TNHH Xây dựng và Thương Mại Nhật Linh (gọi tắt là Công ty Nhật Linh) khẩn trương phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh, hoàn thiện trích đo thửa đất, xin điều chỉnh quy hoạch, cấp GCNQSDĐ tổng và cấp tách GCNQSDĐ cho các hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Các hộ mua đất tại MBQH 2185 đã thanh toán đủ tiền và được bàn giao đất để làm nhà ở từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa được cấp GCNQSDĐ.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy TP Thanh Hóa về tiến độ triển khai thực hiện dự án MBQH 2185 thuộc phường Hàm Rồng, ngày 23/12/2024, UBND TP Thanh Hoá đã tổ chức làm việc với Công ty Nhật Linh để giải quyết việc cấp GCNQSDĐ cho các hộ dân. Theo Công văn số 9475/UBND-TNMT, ngày 30/12/2024 của UBND TP Thanh Hoá, kết quả làm việc cụ thể, như sau:

Công ty Nhật Linh là đơn vị trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH 2185, được UBND TP Thanh Hóa ban hành Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá tại Quyết định số 3178/QĐ-UBND ngày 4/8/2008. UBND TP Thanh Hoá đã tiến hành bàn giao đất 2 lần với diện tích 8.378,31m2 và ký Hợp đồng kinh tế số 17/2010/HĐKT, ngày 4/8/2010 về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất qua đấu giá tại MBQH 2185 với Công ty Nhật Linh. Sau đó, phía công ty đã nộp hơn 29,3 tỷ đồng tiền trúng đấu giá quyền sử sụng đất vào ngân sách Nhà nước.

Dự án được UBND TP Thanh Hoá giao cho UBND phường Hàm Rồng làm chủ đầu tư; đơn vị thi công hạ tầng kỹ thuật là Công ty Nhật Linh. Đến nay, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật của MBQH 2185 đã cơ bản hoàn thành.

Công ty Nhật Linh đã liên hệ với Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để trích đo thửa đất. Do một số lô đất công ty đã bàn giao để các hộ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất làm nhà ở có sai lệch so với MBQH được phê duyệt nên dẫn đến gặp khó khăn trong công tác trích đo thửa đất, cấp GCNQSDĐ tổng và cấp tách GCNQSDĐ cho khách hàng. Nguyên nhân là do Công ty Nhật Linh tự định vị công trình và quản lý giám sát các hoạt động xây dựng của các hộ dân, dẫn đến một số hộ đã xây dựng có sai lệch so với MBQH đã được phê duyệt.

Hiện nay, công ty đang chuẩn bị hồ sơ xin đề nghị điều chỉnh quy hoạch phù hợp với hiện trạng sử dụng đất, UBND TP Thanh Hoá yêu cầu Công ty Nhật Linh khẩn trương phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh, hoàn thiện trích đo thửa đất, xin điều chỉnh quy hoạch, cấp GCNQSDĐ tổng và cấp tách GCNQSDĐ cho các hộ gia đình, cá nhân đã nhận chuyển nhượng của công ty theo quy định của pháp luật, thời gian thực hiện xong trước ngày 30/1/2025.

Được biết, Công ty Nhật Linh đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các hộ dân; các hộ đã thanh toán đủ tiền và được bàn giao đất để làm nhà ở từ lâu. Tuy nhiên, đến nay các hộ chưa được cấp GCNQSDĐ. Do đó, các hộ có đơn gửi đến UBND TP Thanh Hóa đề nghị được cấp GCNQSDĐ, đảm bảo quyền lợi theo quy định.

