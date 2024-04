Tháng Thanh niên với nhiều hoạt động ý nghĩa tại Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn

Kết quả các nội dung thi đấu Giải thể thao chào mừng 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nội dung chạy cự ly 8km: Giải nhất - Lê Ngọc Thái; Giải nhì - Nguyễn Văn Ngọc; Giải ba - Phạm Văn Thành; Giải khuyến khích - Trương Khánh Trà. Nội dung Chạy cự ly 4km: Giải nhất - Nguyễn Văn Hậu; Giải nhì - Phạm Văn Kiên; Giải ba - Lê Xuân Lợi; Giải khuyến khích - Trần Quốc Huy. Nội dung kéo co nam: Giải nhất - Phân xưởng Sửa chữa cơ nhiệt; Giải nhì - Phân xưởng Sửa chữa điện tự động; Đồng giải ba - Phân xưởng Nhiên liệu và Phân xưởng Vận hành. Nội dung kéo co nữ: Giải nhất - Đội liên quân số 1; Giải nhì - Đội liên quân số 2; Giải ba - Đội liên quân số 3.