Thăng hàm vượt cấp cho hạ sĩ cảnh sát cơ động hy sinh khi đang làm nhiệm vụ Ngày 4/3, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, Hạ sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật, sinh năm 2001, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ, được Giám đốc Công an tỉnh thăng quân hàm vượt cấp. Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu Đại tá Vũ Như Hà đã ký Quyết định số 512 thăng cấp bậc hàm từ Hạ sĩ lên Thượng sĩ nghĩa vụ (thăng cấp hàm vượt bậc) kể từ ngày 3/3/2025 đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Minh Nhật, sinh năm 2001, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Bộ trưởng Lương Tam Quang, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân, đã ký quyết định hỗ trợ 100 triệu đồng với gia đình Thượng sỹ Nguyễn Ngọc Minh Nhật nhằm chia sẻ những mất mát lớn lao của gia đình. Công an tỉnh đang làm thủ tục trình Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Bảo vệ tổ quốc cho Nguyễn Ngọc Minh Nhật Công an tỉnh đang làm thủ tục trình Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho anh Nguyễn Ngọc Minh Nhật. Trước đó, vào khoảng 7 giờ 35 phút ngày 3/3, tổ công tác Công an phường 7, thành phố Vũng Tàu đến nhà mời đối tượng Dương Hữu Trí, 110/28 Nguyễn An Ninh, phường 7, thành phố Vũng Tàu để về trụ sở kiểm tra ma túy. Tại đây, đối tượng Trí không chấp hành, dùng dao rượt chém, làm rách áo một cán bộ lực lượng đảm bảo an ninh trật tự cơ sở phường 7, rồi quay lại đốt xe mô tô của tổ công tác và về nhà. Trước tình hình trên, Tổ công tác trong đó có hạ sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật đã tiến hành áp sát để khống chế đối tượng. Làm thủ tục để Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm. Trong quá trình tiếp hành áp sát, khống chế, hạ sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật đã bị đối tượng Trí dùng dao đâm 1 nhát trúng vào vùng ngực bên phải. Tổ công tác đã đưa anh Nhật đi cấp cứu tại Bệnh viện Vũng Tàu, đến khoảng 13 giờ 30 phút thì anh Nhật hy sinh. Đến khoảng 13 giờ 35 phút cùng ngày, phòng Cảnh sát hình sự đã khống chế và bắt được đối tượng, đưa về trụ sở làm việc. Theo VOV



Từ khóa: Cảnh sát cơ động Giám đốc Công an tỉnh Vũng tàu Hy sinh vượt cấp nhiệm vụ Thăng quân hàm