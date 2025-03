Tháng ba biên giới với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực

Sáng 13/3, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tổ chức Chương trình Tháng ba biên giới - Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2025 tại xã Na Mèo (Quan Sơn).

Lễ chào cờ tại cột mốc biên giới 327.

Trong những năm qua, các cấp bộ đoàn, hội đã tổ chức có hiệu quả Chương trình “Tháng ba biên giới” với nhiều việc làm ý nghĩa nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; chăm lo, đồng hành với các chiến sĩ biên phòng và người dân, thanh thiếu nhi tại các địa bàn biên giới của tỉnh như: Tổ chức các hoạt động an sinh xã hội để hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, thanh niên yếu thế; triển khai các mô hình các cơ sở đoàn, hội hỗ trợ, đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách neo đơn; hỗ trợ các mô hình khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn biên giới.

Đại biểu và các em học sinh chụp ảnh lưu niệm tại cột mốc 327.

Đồng thời, xây dựng và phát triển lực lượng tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới; xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển; huy động nguồn lực xã hội xây mới, sửa chữa, cải tạo “Nhà bán trú cho em”, “Trường đẹp cho em”, “Sân chơi cho em”, “Nhà hạnh phúc cho em”, “Nhà vệ sinh cho em”, bê tông hóa đường nông thôn, triển khai Chương trình “Thắp sáng đường quê” tại các xã khó khăn khu vực biên giới.

Ban Tổ chức trao tặng bản đồ “Tự hào một dãi non sông” cho các chi bộ thuộc xã Na Mèo.

Ban Tổ chức tặng cờ và quà cho các già làng, trưởng bản, người bảo vệ cột mốc biên giới.

Năm 2025 với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, Chương trình “Tháng ba biên giới” được các cấp bộ đoàn, hội tập trung triển khai 3 nhóm nội dung trọng tâm gồm: Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, hội viên, thanh niên về truyền thống, tình yêu quê hương đất nước và trách nhiệm của người trẻ đối với chủ quyền, an ninh biên giới, hải đảo trong tình hình mới, trong đó sử dụng hiệu quả các nền tảng số trong công tác tuyên truyền để tăng tính lan tỏa; Các hoạt động tri ân, giao lưu, tọa đàm, kết nghĩa, thăm hỏi giữa các cấp bộ đoàn, hội, đoàn viên, hội viên, thanh niên với các cựu chiến binh, cán bộ, chiến sỹ BĐBP; Các hoạt động an sinh xã hội và đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ giữ gìn quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội, ứng dụng công nghệ mới, chuyển đổi số, hỗ trợ nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi và người dân, thu hẹp khoảng cách số trong xã hội tại các địa bàn biên giới.

Ban Tổ chức trao tặng máy tính cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo và Đoàn xã Na Mèo.

Tại chương trình, đoàn công tác đã trao tặng bản đồ “Tự hào một dải non sông” cho các chi bộ trên địa bàn xã; 20 suất quà cho các già làng, trưởng bản, hộ gia đình có công bảo vệ cột mốc biên giới; 2 bộ máy vi tính cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo và Đoàn xã Na Mèo; tặng 150 thùng sữa, 1 tấn gạo cho học sinh trường tiểu học Na Mèo.

Hoàng Lan