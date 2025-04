Thắm tình quân dân nơi biên giới Bát Mọt

Đồn Biên phòng Bát Mọt được giao quản lý, bảo vệ 17,492km đường biên giới, gồm 7 cột mốc quốc giới và chủ trì đảm bảo an ninh trật tự địa bàn xã Bát Mọt (Thường Xuân) với 893 hộ dân/4.018 nhân khẩu. Cuộc sống của bà con trên địa bàn còn nhiều khó khăn, hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới diễn ra phức tạp.

Đồn Biên phòng Bát Mọt hỗ trợ cây giống và phân bón cho Nhân dân thôn Đục và thôn Vịn, xã Bát Mọt (Thường Xuân).

Với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, những năm qua, Đồn Biên phòng Bát Mọt luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đồng thời, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội; đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, chung tay xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Trung tá Lê Anh Sơn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bát Mọt cho biết: “Đồn Biên phòng Bát Mọt hiện có 1 đồng chí cán bộ tăng cường giữ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy xã Bát Mọt; 35 đảng viên phụ trách 163 hộ gia đình trên địa bàn. Trên các cương vị khác nhau, cán bộ, đảng viên của Đồn Biên phòng Bát Mọt đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia củng cố chi bộ thôn, bản vững mạnh. Những đảng viên biên phòng luôn tiên phong giúp dân xóa đói giảm nghèo với nhiều mô hình hay, cách làm thiết thực, hiệu quả... Đồng thời, đơn vị phát động phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của 9 tổ an ninh trật tự/27 thành viên. Phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp trên hỗ trợ cho Nhân dân thôn Vịn, thôn Đục về giống, phân bón, hướng dẫn kỹ thuật trồng các loại cây trồng cho năng suất cao”.

Bên cạnh đó, Đồn Biên phòng Bát Mọt đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các chương trình: “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Tháng Ba biên giới”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”. Tính đến tháng 2/2025, đơn vị nhận đỡ đầu 8 cháu theo chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng” và 18 cháu theo Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”. Hằng năm, mỗi cán bộ trong đơn vị trích 3 ngày lương, phụ cấp để hỗ trợ các cháu đỡ đầu và con nuôi của đơn vị. Số tiền hỗ trợ tính đến nay là trên 100 triệu đồng. Đồng thời, đơn vị giao nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ theo dõi, phụ trách; lập sổ liên lạc giữa gia đình, nhà trường và đơn vị, tiện cho việc nắm bắt, trao đổi tình hình để giúp đỡ các cháu; cử quân y đơn vị thường xuyên kiểm tra, chăm sóc sức khỏe cho các cháu...

Nhiều năm qua, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của Lào thực hiện nhiệm vụ trao đổi thông tin, tình hình liên quan đến an ninh biên giới quốc gia, phối hợp làm tốt công tác tuần tra song phương nhằm đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, vận động Nhân dân vùng biên hai nước thực hiện tốt các nội dung Hiệp định quy chế biên giới. Chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với Đại đội 216, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn (Lào) tuần tra song phương; phối hợp với lực lượng công an, quân sự, kiểm lâm, dân quân thường trực tổ chức tuần tra đơn phương đường biên, mốc giới và bảo vệ rừng. Giúp đỡ Nhân dân các bản giáp biên của bạn phát triển kinh tế - văn hóa xã hội. Đến nay, đơn vị đã hỗ trợ trang thiết bị y tế, vật liệu xây dựng, cây con giống cho các bản của bạn trị giá hơn 200 triệu đồng. Đơn vị luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn địa bàn, đơn vị dịp diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, quân đội...

Với phương châm “3 bám, 4 cùng” với đồng bào vùng biên, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Bát Mọt đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, Nhân dân trên địa bàn xây dựng, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới. Bằng những việc làm cụ thể đó, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bát Mọt đã góp phần xây dựng mối đoàn kết quân dân ở khu vực biên giới ngày càng gắn bó bền chặt, thế trận biên phòng toàn dân được củng cố, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Bài và ảnh: Tuấn Khoa