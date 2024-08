Thạch Thành: Xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an đẹp trong lòng dân

Thạch Thành là huyện miền núi có 2 dân tộc chủ yếu cùng sinh sống là Mường, Kinh. Những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện luôn được giữ vững, trong đó có sự đóng góp quan trọng của lực lượng Công an Nhân dân.

Năm 2024, Thạch Thành là một trong 4 đơn vị địa bàn cấp huyện được Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa xác định là trọng điểm, phức tạp về tội xâm phạm trật tự xã hội (TTXH). Ngay sau khi tiếp nhận văn bản chỉ đạo của tỉnh, Công an huyện đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 8/4/2024 về lãnh đạo công tác phòng, chống tội phạm, chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về tội xâm phạm TTXH năm 2024; tham mưu cho UBND huyện, Ban Chỉ đạo 138 huyện ban hành Kế hoạch 106/KH-BCĐ ngày 12/4/2024 về triển khai thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về tội xâm phạm TTXH trên địa bàn huyện Thạch Thành năm 2024. Đồng thời, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phòng, chống tội phạm, tổ chức triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, giải pháp để thực hiện mục tiêu kéo giảm tội phạm...

Công an huyện, các xã, thị trấn nêu cao vai trò nòng cốt trong công tác phòng, chống tội phạm; tổ chức tuần tra, kiểm soát tại các xã, thị trấn.

Thời gian qua, các cấp, ngành, các tổ chức đoàn thể, lực lượng công an đã lồng ghép công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về quyền và nghĩa vụ công dân trong phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Bên cạnh việc tuyên truyền trực tiếp, lực lượng công an đã đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, ứng dụng mạng xã hội, duy trì hơn 200 nhóm zalo với hơn 90% hộ dân trên địa bàn huyện tham gia...

Lực lượng công an phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền phòng ngừa tội phạm với số lượng hơn 3.000 lượt người tham gia.

Tại những khu vực đông dân cư, các chợ truyền thống, lực lượng công an các xã trực tiếp tuyên truyền công tác phòng ngừa tội phạm đến người dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự địa phương.

Tại các công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn, lực lượng công an tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến công nhân, người lao động về các phương thức lừa đảo của tội phạm.

Mô hình “Camera gắn với an ninh trật tự” đã được công an các xã, thị trấn triển khai hiệu quả, góp phần theo dõi, kiểm soát tình hình an ninh trật tự địa phương. Những cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Thạch Thành đã và đang nỗ lực xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an Nhân dân trong lòng Nhân dân.

Thượng tá Nguyễn Xuân Hiếu, Trưởng Công an huyện Thạch Thành cho biết: Thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về tội phạm xâm phạm TTXH, năm 2024, toàn lực lượng đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, giải pháp thực hiện mục kiêu kéo giảm tội phạm về TTXH. Đến nay, tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Thạch Thành cơ bản được đảm bảo; không để xảy ra các vụ trọng án, giết người, vụ việc phức tạp về TTXH gây bức xúc trong dư luận, không để xảy ra hoạt động tội phạm theo ổ nhóm và có tổ chức hoạt động trên địa bàn.

Ngọc Huấn - Vân Anh