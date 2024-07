Tăng cường cán bộ biên phòng tham gia cấp ủy ở khu vực biên giới

Thực hiện Kết luận số 68-KL/TW ngày 5/2/2020 của Ban Bí thư; Hướng dẫn số 31-HD/BTCTW ngày 1/7/2020 của Ban Tổ chức Trung ương về việc tăng thêm cấp ủy viên là cán bộ biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, cấp xã biên giới, nhiều cán bộ biên phòng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã được điều động về làm phó bí thư Đảng ủy xã, qua đó từng bước giúp chính quyền địa phương giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trung Lý (Mường Lát) hướng dẫn kỹ thuật trồng sắn năng suất cao cho người dân.

Tháng 2 năm 2023, đồng chí Lò Văn Hậu, cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo (Quan Sơn) được điều động về làm Phó Bí thư Đảng ủy xã Na Mèo. Mặc dù nhận nhiệm vụ mới hơn 1 năm, nhưng đồng chí đã nhanh chóng tiếp cận với công việc, cùng với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy xã lãnh đạo, chỉ đạo Nhân dân xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả. Điển hình là đồng chí cùng với lãnh đạo xã Na Mèo xây dựng kế hoạch, hướng dẫn Nhân dân duy trì, phát triển mô hình trồng vầu tại bản Son và bản Ché Lầu. Đây là dự án hỗ trợ phát triển (thuộc Chương trình 30a) và Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo (thuộc Chương trình 135, năm 2020). Dự án do UBND xã Na Mèo làm chủ đầu tư, nhằm hỗ trợ cho 36 hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển kinh tế, ổn định đời sống.

Cùng với việc tham gia chỉ đạo phát triển kinh tế, đồng chí Lò Văn Hậu còn là cầu nối giữa đồn biên phòng với chính quyền địa phương duy trì các phong trào thi đua, cuộc vận động ý nghĩa thiết thực, như: Phong trào “BĐBP chung sức XDNTM, đô thị văn minh”, “BĐBP chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”, “Hỗ trợ con giống cho người nghèo nơi biên giới”, “Tiết học biên cương”...

Tháng 4/2020, Thượng tá Bàn Văn Vinh, cán bộ Đồn Biên phòng Pù Nhi (đóng chân trên địa bàn huyện Mường Lát) được tăng cường làm Phó Bí thư Đảng ủy xã Nhi Sơn. Đây được xác định là địa phương thuộc diện đặc biệt khó khăn của huyện. Toàn xã có 684 hộ, trong đó có 98% dân số là đồng bào Mông sinh sống; tỷ lệ hộ nghèo chiếm 40,32%; hộ cận nghèo chiếm 28,45%. Sau khi nhận nhiệm vụ, Thượng tá Bàn Văn Vinh đã thường xuyên bám sát cơ sở, tìm hiểu phong tục, tập quán của người dân địa phương, đồng thời tuyên truyền, vận động đồng bào bài trừ các hủ tục, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào phát triển sản xuất, chăn nuôi. Trong đó tập trung phát triển vùng trồng cây ăn quả, cây dược liệu có giá trị kinh tế cao theo quy trình sản xuất sạch, an toàn, gắn với thị trường tiêu thụ. Điển hình như đồng chí Vinh cùng với tập thể Đảng ủy xã vận động người dân ở các bản Mông chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng mận, đào trái vụ, đào lai mận... mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cùng với đó, đồng chí cùng với tập thể cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động Nhân dân không di cư tự do, không theo đạo trái phép, không trồng cây thuốc phiện, tàng trữ và mua, bán các chất ma túy, không sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, vượt biên trái phép... Cũng trong thời gian công tác, Thượng tá Bàn Văn Vinh đã tham mưu cho ban thường vụ đảng ủy xã xem xét, đề nghị kết nạp được 10 quần chúng ưu tú vào Đảng; thành lập 1 chi bộ công an xã...

Thực tiễn cho thấy, đây chỉ là hai trong nhiều cán bộ biên phòng được điều động về cơ sở đã và đang phát huy được năng lực, sở trường của mình, góp phần giúp địa phương phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Nhận xét về cán bộ biên phòng được điều động tham gia cấp ủy ở địa phương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mường Lát Triệu Minh Xiết cho biết: Cán bộ biên phòng tham gia cấp ủy các xã biên giới đã góp phần chuyển tải các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới và đây cũng là điều kiện để bộ đội biên phòng thể hiện vai trò chủ trì trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Theo số liệu thống kê, thực hiện chủ trương đưa cán bộ biên phòng tham gia cấp ủy cấp xã, cấp huyện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa quyết định chỉ định 4 đồng chí tham gia ban chấp hành huyện, thị xã khu vực biên giới, vùng biển của tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Và hiện nay, có gần 40 cán bộ biên phòng tham gia cấp ủy cấp xã có biên giới, hải đảo. Các cán bộ biên phòng được bố trí, điều động về tham gia cấp ủy tại các xã vùng biên giới đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, có năng lực, am hiểu địa bàn để cùng đồng hành với cấp ủy, chính quyền và người dân xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Bài và ảnh: Xuân Minh