Đoàn đại biểu QPAN của Quốc hội Lào thăm, làm việc với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hoá

Chiều 14/8, Đoàn Đại biểu Quốc phòng - An ninh (QPAN) của Quốc hội Lào do Trung tướng Vông Sắc Phăn Thạ Vông, Chủ nhiệm Ủy ban QPAN, Quốc hội Lào làm trưởng đoàn, đã đến thăm và làm việc với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hoá. Cùng tham gia buổi làm việc có Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng, Ủy viên Thường trực Ủy ban QPAN, Quốc hội Việt Nam.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Đại tá Đỗ Ngọc Vĩnh, Tỉnh uỷ viên, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Thanh Hóa đã thông tin tới đoàn công tác Ủy ban QPAN, Quốc hội Lào những nét chính về tình hình, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới của BĐBP tỉnh Thanh Hóa trong những năm qua; một số vấn đề đáng chú ý liên quan đến hai bên biên giới; những yếu tố tiềm ẩn mất an ninh trật tự hai bên biên giới...

Đại tá Đỗ Ngọc Vĩnh, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi làm việc.

Theo đó, trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Quân khu 4 trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng và đối ngoại. Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Hủa Phăn, Lào trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, kịp thời xử lý hiệu quả các vấn đề về biên giới, không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới của hai tỉnh.

Từ năm 2019 đến nay, hai bên đã trao đổi thông tin ở cấp tỉnh 54 lần, cấp đồn 96 lần; phối hợp tuần tra song phương trên biên giới được 256 lần/5.917 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia. Qua đó đã phát hiện, xử lý 54 vụ/101 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép và vi phạm quy chế biên giới; phối hợp với Ban Chỉ huy An ninh tỉnh Hủa Phăn triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, đã bắt giữ 5 vụ/7 đối tượng, thu giữ 40 bánh heroin, 108.000 viên ma tuý tổng hợp; đồng thời chủ động phát hiện, tham mưu cho đơn vị bạn triệt phá 165,95ha cây cần sa trồng trái phép...

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hoá tặng quà cho đoàn Ủy ban QPAN, Quốc hội Lào.

Đoàn Ủy ban QPAN, Quốc hội Lào trao quà lưu niệm cho Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hoá.

Thay mặt đoàn công tác, Trung tướng Vông Sắc Phăn Thạ Vông, Chủ nhiệm Ủy ban QPAN, Quốc hội Lào chân thành cảm ơn sự tiếp đón chu đáo, tình cảm nồng ấm của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa dành cho đoàn. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hoá sẽ tiếp tục quan tâm, tổ chức, triển khai, duy trì có chất lượng, hiệu quả các hoạt động hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng; giúp đỡ, tạo điều kiện để Nhân dân các bộ tộc Lào ở khu vực biên giới trao đổi hàng hoá, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ đặc biệt, hữu nghị, đoàn kết giữa Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân hai nước Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam.

Quốc Toản (CTV)