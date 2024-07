Thạch Thành: Chủ động triển khai lực lượng và phương tiện phòng, chống bão lụt

Chiều 17/7, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự huyện Thạch Thành đã triển khai lực lượng và phương tiện nhằm sẵn sàng chủ động tham gia ứng phó với tình hình mưa lũ trên địa bàn.

Theo đó, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự huyện Thạch Thành đã tổ chức huy động 130 cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng Quân sự, Công an, Dân quân tự vệ của 11/25 xã, thị trấn ven sông Bưởi thực binh vận hành phương tiện ca nô, thuyền máy tham gia tình huống cơ động cứu hộ, cứu nạn do ảnh hưởng nước lũ lên cao, nhiều diện tích hoa màu, nhà dân bị nước lũ nhấn chìm, cần có sự hỗ trợ giúp đỡ của lực lượng xung kích; tham gia giúp dân sơ tán đến nơi ở an toàn ngay từ giờ đầu.

Qua kiểm tra, 100% lực lượng và phương tiện xuồng máy đã vận hành đúng yêu cầu kế hoạch đề ra, nhanh nhạy, kịp thời bảo đảm an toàn về người và phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn.

Khánh Trình (CTV)