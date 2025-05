Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới

15 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới (2010 – 2025), đã tạo nên nhiều chuyển biến tích cực, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lực lượng công an tuyên truyền về Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho Nhân dân.

Thanh Hóa nằm ở khu vực Bắc Trung Bộ, diện tích tự nhiên trên 11.120 km2 (đứng thứ 5 cả nước), dân số trên 4,3 triệu người (đứng thứ 3 cả nước); với 7 dân tộc (Thái, Thổ, Mường, Kinh, Mông, Dao, Khơ Mú) cùng sinh sống.

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực, phấn đấu đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, an sinh xã hội được chăm lo, đời sống Nhân dân ngày càng được cải thiện; quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Quán triệt sâu sắc, kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị số 48

Thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Kế hoạch số 02-KH/TU ngày 27/12/2010 về tổ chức quán triệt, triển khai và Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 27/12/2010 thực hiện Chỉ thị; ban hành Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 12/9/2016 về thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 07/12/2015 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW; Kế hoạch số 37-KH/TU ngày 08/10/2021 thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW. Lãnh đạo Ban Cán sự đảng UBND tỉnh (nay là Ban Thường vụ Đảng uỷ UBND tỉnh) chỉ đạo UBND tỉnh ban hành kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh; quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, ban hành các đề án về tăng cường phòng, chống các loại tội phạm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Đảng ủy Công an tỉnh và các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, gắn với thực hiện nghiêm việc xử lý kỷ luật trong đảng đối với cán bộ, đảng viên vi phạm về công tác phòng, chống tội phạm.

Các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm các quy định và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao trong phòng, chống tội phạm. Kiên quyết xử lý nghiêm trường hợp đảng viên vi phạm pháp luật về phòng, chống tội phạm hoặc có người thân bị xử lý hình sự, nghiện ma túy, sử dụng trái phép chất ma túy; người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương để tình hình tội phạm phức tạp kéo dài mà không có biện pháp giải quyết kịp thời.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; định kỳ hằng năm xây dựng chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, làm cơ sở đánh giá, xếp loại cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên.

Các cấp ủy đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh đã tích cực gương mẫu, đi đầu trong các mặt công tác phòng, chống tội phạm, nhất là kịp thời phát hiện, tố giác các hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật; cơ bản giải quyết kịp thời các vấn đề nổi lên về trật tự an toàn xã hội, những mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân... không để phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Lấy phòng ngừa làm trọng

Các cấp, các ngành trong tỉnh thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức đối với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Trong 15 năm qua, toàn tỉnh đã tổ chức trên 1.800 hội nghị tuyên truyền pháp luật cho hơn 1,2 triệu lượt người; 95 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho gần 8.500 lượt cán bộ, công chức; tổ chức gần 590.000 cuộc họp dân với 4,5 triệu lượt người tham gia, qua đó đã nâng cao trách nhiệm, ý thức cảnh giác phòng ngừa, tham gia tố giác tội phạm của cán bộ, Nhân dân. Quần chúng nhân dân đã cung cấp cho cơ quan công an trên 180.000 nguồn tin, trong đó trên 130.000 tin có giá trị về an ninh trật tự, giúp lực lượng chức năng điều tra, giải quyết hàng nghìn vụ việc.

Công tác phòng ngừa tội phạm được tăng cường, với phương châm “Lấy phòng ngừa làm trọng; kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với quyết tâm tấn công, đánh trúng, đánh đúng, đánh vào gốc các loại tội phạm”. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng, củng cố và duy trì hoạt động của 547 Ban Chỉ đạo an ninh, trật tự xã, phường, thị trấn với 12.998 thành viên; 5.727 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thôn, bản, khu phố với 16.857 thành viên; 34.931 Tổ an ninh xã hội với hơn 1 triệu thành viên. Có 88% khu dân cư; 92% xã, phường, thị trấn; 90% cơ quan, doanh nghiệp; 96% trường học đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; đã chuyển hóa được 56% địa bàn xã, phường, thị trấn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự.

Công tác cảm hóa giáo dục, cải tạo người phạm tội được tha tù, đặc xá trở về gia đình, địa phương hòa nhập cộng đồng dân cư được các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm. Công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng được đẩy mạnh; đã hình thành các dịch vụ điều trị và chăm sóc sức khỏe hiệu quả cho người nghiện ma túy tại cộng đồng; việc điều trị nghiện thay thế bằng thuốc Methadone đạt kết quả bước đầu, góp phần cải thiện hành vi xã hội, tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân. Điển hình như: Mô hình tư vấn và tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ hỗ trợ sau cai nghiện tại thành phố Thanh Hóa và huyện Quan Sơn; mô hình phòng ngừa, phát sinh người nghiện mới, dạy nghề và tạo việc làm cho người sau cai nghiện; mô hình Đội công tác xã hội tình nguyện; Mô hình cai nghiện ma túy tại cộng đồng của huyện Mường Lát, Nông Cống, Triệu Sơn, thị xã Bỉm Sơn...

Công an TP Thanh Hóa bắt nhóm đối tượng trong đường dây “tín dụng đen” trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với quyết tâm tấn công, đánh trúng, đánh đúng, đánh vào gốc các loại tội phạm

Trong 15 năm qua, lực lượng chức năng trong tỉnh đã tiếp nhận, giải quyết 44.393 tin tố giác, tin báo về tội phạm; giải quyết 37.807 tin (đạt 85,2%); điều tra, làm rõ 21.276 vụ về trật tự xã hội, 32.976 đối tượng (đạt tỷ lệ 87,76%); bắt, vận động, thanh loại 2.978 đối tượng truy nã, trốn thi hành án; đưa 488 đối tượng vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

Công tác đấu tranh với tội phạm hoạt động có tổ chức, tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen" được tăng cường. Giai đoạn 2022 - 2024, lực lượng công an đã triệt phá 51 chuyên án, khởi tố 300 vụ, 380 bị can về các hành vi liên quan đến “tín dụng đen”. Tỷ lệ điều tra, xử lý tội phạm trộm cắp tài sản đạt trên 95%. Công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy được tăng cường; lực lượng chức năng liên tục mở các đợt cao điểm tấn công truy quét, triệt xóa các đường dây ma túy. Từ năm 2010 đến nay, đã đấu tranh, triệt xóa 215 đường dây mua bán, vận chuyển lớn các chất ma túy; phối hợp với chính quyền các cấp, các tổ chức xã hội triệt xóa 98 tụ điểm, 518 điểm phức tạp về ma tuý. Trên lĩnh vực phòng, chống tội phạm về kinh tế đã khởi tố 919 vụ, 1.824 bị can phạm tội về kinh tế, tham nhũng, chức vụ; riêng tội phạm về tham nhũng đã khởi tố 148 vụ, 399 bị can. Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường được tăng cường; cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý 3.008 vụ vi phạm, khởi tố chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra thụ lý 38 vụ, 62 bị can.

Lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Thanh Hóa bắt giữ đối tượng, tang vật trong chuyên án TH-1224.

Các cơ quan tư pháp đã ký kết quy chế phối hợp, định kỳ giao ban đánh giá hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự, bảo đảm thống nhất quan điểm, đường lối theo quy định của pháp luật, không để xảy ra oan sai, giải quyết kịp thời các vụ án điểm, những vụ án có tính chất phức tạp, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh và phòng, chống tội phạm.

Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng đã thực hiện tốt công tác phối hợp với tỉnh Hủa Phăn (Lào) về phòng, chống tội phạm; tăng cường mối quan hệ hợp tác, kịp thời thông báo, trao đổi về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực giáp ranh và khu vực biên giới. Các ngành tư pháp trong tỉnh luôn tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp (ủy thác điều tra) với các nước.

Một số bài học kinh nghiệm

Với sự tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị và Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm trong giai đoạn 2010 - 2025, đã góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cùng toàn thể nhân dân trong phòng, chống tội phạm.

Tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực; tình hình tội phạm, phạm pháp hình sự được kiềm chế, tội phạm và vi phạm về trật tự xã hội giảm; tỷ lệ điều tra khám phá án tăng cao hơn so với 15 năm trước. Những kết quả trên đã góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm đáng quý đó là:

Một là, phải thường xuyên nắm vững đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đối với các địa phương, đơn vị trên địa bàn. Nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, coi đây là một trong những tiêu chí để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với tập thể, cá nhân.

Hai là, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp uỷ đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu, hướng dẫn nòng cốt của lực lượng Công an; sự ủng hộ, tham gia của cả hệ thống chính trị và đông đảo quần chúng nhân dân; thường xuyên làm tốt công tác xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm; phải tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể với các lực lượng chức năng, nòng cốt là lực lượng Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Ba là, phải tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên, công nhân viên, các tầng lớp Nhân dân hiểu được nội dung, biện pháp và xác định được trách nhiệm xã hội trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm. Công tác tuyên truyền phải được tiến hành thường xuyên, liên tục với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng và địa bàn cụ thể.

Bốn là, các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác phối hợp trong triển khai nhiệm vụ phòng ngừa với đấu tranh, trấn áp tội phạm. Chủ động nắm tình hình, phát hiện những vấn đề phức tạp, nổi cộm, bức xúc đang diễn ra trên từng địa bàn để chỉ đạo giải quyết dứt điểm; tập trung củng cố các lực lượng nòng cốt làm công tác an ninh trật tự tại cơ sở đảm bảo vững mạnh, hoạt động có hiệu quả, đủ sức giải quyết các vấn đề phức tạp ngay tại cơ sở.

Năm là, các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an các cấp làm tốt vai trò nòng cốt trong phòng, chống tội phạm; chủ động nắm chắc và dự báo sát tình hình, linh hoạt áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, xử lý tội phạm kịp thời; tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo những chủ trương, biện pháp hiệu quả, phù hợp với thực tiễn. Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt cho các lực lượng trong phòng, chống tội phạm.

Công an xã Thạch Quảng (Thạch Thành) trực tiếp kiểm tra hệ thống camera giám sát tại cơ sở kinh doanh kết hợp tuyên truyền phòng ngừa tội phạm đến người dân.

Mặc dù tình hình tội phạm trên địa bàn đã được kiềm chế và giảm nhưng chưa vững chắc; tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm và tệ nạn cờ bạc với hình thức cá độ bóng đá, lô đề, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, tội phạm và vi phạm trong quản lý kinh tế, tham nhũng, vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường vẫn còn tiềm ẩn phức tạp với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi, rất khó khăn cho công tác đấu tranh triệt xoá...

Do đó, trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm; trọng tâm là: Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị và Kết luận số 05-KL/TW ngày 07/12/2015 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, và các kế hoạch hành động thực hiện các chỉ thị, kết luận của Tỉnh ủy,... Xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của Nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về pháp luật phòng, chống tội phạm với nhiều hình thức phong phú, sinh động. Nâng cao tính chủ động, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong công tác phòng, ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm; chú trọng các giải pháp phòng ngừa để hạn chế nguyên nhân, điều kiện làm gia tăng tội phạm hình sự. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án đảm bảo đúng pháp luật, đặc biệt là các vụ án được dư luận quan tâm. Nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; củng cố và tiếp tục xây dựng thế trận an ninh nhân dân. Kết hợp công tác phòng, chống tội phạm gắn với các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

