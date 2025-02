Tăng cường công tác quản lý biên giới, cửa khẩu

Để đảm bảo an ninh biên giới quốc gia, các đồn biên phòng đã chủ động phối hợp với các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại cửa khẩu tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện lưu thông qua lại; tăng cường quân số các ca, kíp trực và chủ động trong công tác nắm tình hình nội, ngoại biên.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng CKQT Na Mèo tuyên truyền pháp luật cho Nhân dân.

Thời gian qua, trên tuyến biên giới tình hình hoạt động của các loại tội phạm có nhiều diễn biến phức tạp. Nổi lên là các hành vi sử dụng hộ chiếu, giấy tờ giả, sử dụng hộ chiếu của người khác để xuất, nhập cảnh; các loại tội phạm về buôn bán, vận chuyển ma túy, vũ khí, buôn lậu, gian lận thương mại diễn biến phức tạp với thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt và manh động. Trước những diễn biến phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn khu vực cửa khẩu, những năm qua, các đơn vị bộ đội biên phòng (BĐBP) trên tuyến biên giới đã chủ động nắm chắc tình hình, xử lý tốt tình huống đảm bảo yêu cầu về chính trị, đối ngoại của Đảng, Nhà nước, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội đáp ứng yêu cầu hội nhập. Thông qua công tác kiểm tra, kiểm soát, các đơn vị BĐBP đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc vi phạm liên quan đến chủ quyền, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế (CKQT) Na Mèo được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 37,376km đường biên giới; quản lý hoạt động xuất nhập cảnh; thực hiện công tác đối ngoại biên phòng; bảo đảm an ninh trật tự các xã Sơn Thủy, Na Mèo (Quan Sơn). CKQT Na Mèo tiếp giáp với CKQT Nậm Xôi (Hủa Phăn, Lào), có vị trí địa lý quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, hàng năm có khoảng từ 20.000 đến 30.000 lượt người xuất nhập cảnh hợp tác, trao đổi hàng hóa và thăm thân. Thông qua cửa khẩu, Nhân dân hai bên biên giới không chỉ giao lưu, trao đổi hàng hóa mà còn có thể cùng nhau tham gia hoạt động văn hóa cộng đồng mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc của hai nước Việt Nam - Lào. Hiện nay, các loại hàng hóa phổ biến thường được xuất khẩu qua cửa khẩu gồm vật liệu xây dựng, các loại phương tiện máy móc, xăng, dầu... và nhập khẩu gỗ xẻ, dược liệu, quặng, nông sản.

Thượng tá Trương Văn Hải, Đồn trưởng Đồn Biên phòng CKQT Na Mèo, cho biết: "Đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng làm việc tại cửa khẩu thực hiện nhanh chóng thủ tục xuất nhập cảnh theo quy định của pháp luật, để tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân qua lại buôn bán, thăm thân. Đặc biệt, đơn vị nâng cao cảnh giác đề phòng các đối tượng lợi dụng dịp lễ để tiến hành các hoạt động qua lại biên giới, cửa khẩu trái phép hoặc có các hành vi gian lận thương mại".

Do lưu lượng người và hàng hóa thông quan qua các cửa khẩu ngày càng tăng nên lực lượng chức năng tại các cửa khẩu tăng cường phối hợp, làm tốt công tác kiểm soát xuất nhập cảnh, đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ, tạo điều kiện thuận lợi để người dân và doanh nghiệp thực hiện các thủ tục qua lại cửa khẩu biên giới được thuận lợi, nhanh chóng. Trong 5 năm qua, lực lượng hải quan và BĐBP Thanh Hóa đã có nhiều nỗ lực thực hiện hiệu quả công tác phối hợp hoạt động; hai lực lượng đã phối hợp làm thủ tục xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu tại cửa khẩu đường bộ cho 117.252 lượt người/23.812 lượt phương tiện/232.309 tấn hàng hóa các loại, đảm bảo thực hiện đúng quy trình, đầy đủ thủ tục theo pháp luật.

Các đơn vị biên phòng và hải quan cửa khẩu đã tổ chức tuần tra biên giới, khu vực cửa khẩu, hai bên cánh gà và các địa bàn trọng điểm được 120 lượt/650 lượt cán bộ, công chức tham gia, qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động vi phạm quy chế biên giới, cửa khẩu của các loại đối tượng; bảo đảm an ninh, an toàn trong khu vực cửa khẩu; phát hiện bắt giữ khởi tố vụ án hình sự 8 vụ/9 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép ma túy, vũ khí, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới; 1 vụ/3 đối tượng dùng giấy tờ giả mạo để xuất nhập cảnh. Tang vật thu được gồm hơn 20kg ma túy các loại; 2 khẩu súng quân dụng, trên 100 viên đạn, 2 xe ô tô và một số tang vật khác.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền cũng đã được hai lực lượng triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức, đạt hiệu quả. Theo đó, đã tổ chức tuyên truyền 176 buổi/10.500 lượt người nghe; cấp phát 3.000 khẩu hiệu, tờ rơi tuyên truyền tại cửa khẩu và các thôn, bản.

Đại tá Đỗ Ngọc Vĩnh, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Thanh Hóa, cho biết: "Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, những năm qua công tác cửa khẩu của BĐBP không ngừng đổi mới quy trình công tác nghiệp vụ gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường trang bị phương tiện kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, kiểm soát, tạo điều kiện thuận lợi cho người, phương tiện, hàng hóa qua biên giới. BĐBP đã chủ động phối hợp với các lực lượng tuyên truyền, vận động Nhân dân hai bên biên giới chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về biên giới, cửa khẩu. Đồng thời, thường xuyên tổ chức họp giao ban định kỳ cũng như đột xuất nhằm trao đổi thông tin, phối hợp xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh; kịp thời thông báo các văn bản mới của Nhà nước, Chính phủ liên quan đến hoạt động tại cửa khẩu giữa các chi cục hải quan cửa khẩu, các đội kiểm soát hải quan và các đồn biên phòng cửa khẩu.

Bài và ảnh: Hoàng Lan