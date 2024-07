Bộ đội Biên phòng với công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân phát triển kinh tế, giữ vững an ninh biên giới

Thực hiện quy chế công tác dân vận, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thanh Hóa đã tập trung công tác tuyên truyền về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các hiệp định, nghị định, quy chế liên quan đến biên giới quốc gia.

Chiến sĩ biên phòng cùng bà con xã Nhi Sơn (Mường Lát) tham gia bảo vệ Cột mốc 311.

Thanh Hóa có vị trí chiến lược quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh của quốc gia; có đường biên giới trên bộ tiếp giáp với nước bạn Lào dài 213,6km và tuyến biên giới biển dài 102km. Những năm qua, bám sát chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm địa bàn, BĐBP tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả, sát thực tiễn yêu cầu nhiệm vụ; thường xuyên trao đổi, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết các vấn đề có liên quan đến khu vực biên giới, vùng biển.

BĐBP tỉnh đã chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, phối hợp với các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho cán bộ và Nhân dân về pháp luật, các quy chế, quy định về biên giới, biển, đảo; đặc biệt thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; Chỉ thị của Đảng ủy BÐBP về việc phân công đảng viên đồn biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới, vùng biển; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

BĐBP còn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đồn biên phòng thành lập các tổ công tác, cử cán bộ xuống từng thôn, bản thực hiện phương châm “3 bám, 4 cùng” với quần chúng Nhân dân. Thông qua đó đã nắm chắc tình hình, nhất là những mâu thuẫn, vướng mắc trong nội bộ để có biện pháp tham mưu tháo gỡ kịp thời, không để xảy ra điểm nóng hoặc bị động bất ngờ. Cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh; tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp Nhân dân, hướng dẫn, tổ chức cho Nhân dân thực hiện tốt các phong trào của địa phương; tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng vào các chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương.

Bộ đội Biên phòng tuyên truyền người dân bản Kéo Hượn tham gia giữ gìn đường biên, cột mốc.

Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giúp dân xóa đói, giảm nghèo. Chỉ tính riêng trong năm 2023 các đơn vị BĐBP tỉnh đã giúp dân 2.630 ngày công, sửa 25km đường thôn, bản, nạo vét 13km kênh mương thủy lợi, thu hoạch 10,8ha ngô, sắn, trồng 10.700 cây ăn quả, cây lấy gỗ các loại...

Tổ chức thực hiện chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2023, bộ chỉ huy, các đồn biên phòng, các cơ quan, ban, ngành địa phương, nhà hảo tâm đã tặng quà, thực phẩm, tiền mặt cho người có công, cán bộ chủ chốt, trưởng bản, người có uy tín, người bảo vệ đường biên giới, cột mốc, các gia đình chính sách, hộ nghèo, các cháu học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi biên phòng” hơn 1.800 suất quà, trị giá khoảng 2 tỷ đồng.

Triển khai thực hiện Dự án “Cán bộ, chiến sĩ nâng bước em tới trường” giai đoạn 2021-2025, đơn vị nhận hỗ trợ 219 cháu; chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi biên phòng”, các đơn vị hỗ trợ, nhận nuôi 106 cháu (trong đó có 11 cháu học sinh của nước CHDCND Lào, 10 cháu con nuôi tại các đồn biên phòng), mức hỗ trợ 500.000 đồng/cháu/tháng.

Đại tá Đỗ Ngọc Vĩnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, cho biết: “Để đảm bảo chủ động trong mọi tình huống, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu thâm độc của kẻ thù, xây dựng và củng cố hệ thống cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện, củng cố vững chắc quốc phòng - an ninh ở địa bàn các xã biên giới, ven biển, trong thời gian tới, cùng với triển khai toàn diện các mặt công tác, BĐBP tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới. Tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp đẩy mạnh đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội nhằm từng bước cải thiện và nâng cao hiệu quả đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân khu vực biên giới; tạo tiềm lực trong xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Làm tốt công tác phối hợp đồng bộ giữa các ngành, các cấp và các lực lượng có liên quan chủ động đấu tranh chống những quan điểm sai trái, không để kẻ xấu kích động, lôi kéo, tạo “điểm nóng” để chủ động đấu tranh phòng ngừa. Chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ cốt cán và người có uy tín trong các tầng lớp Nhân dân, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh với nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ nhằm tạo sức mạnh tổng hợp, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”.

Bài và ảnh: Phan Nga