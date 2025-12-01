Sun Group tăng tốc chuyển đổi số, triển khai nhiều sản phẩm mới tạo bứt phá vào năm 2026

Mở đường bay quốc tế kết nối Phú Quốc từ 2026, ra mắt loạt dự án chiến lược khắp cả nước như Rixos Phu Quoc, Hilton Quang Hanh Onsen, Ba Na Hills Hotel Complex,..., tăng tốc chuyển đổi số với ứng dụng Sun PhuQuoc Airways, Sun Loyalty,...Sun Group đang hứa hẹn một năm 2026 với nhiều dấu ấn mới ấn tượng.

Ngày 26/11, Hội nghị Khách hàng 2025 - 2026 của Sun Hospitality & Entertainment (S.H.E) và Sun PhuQuoc Airways (SPA) – thành viên Tập đoàn Sun Group – đã diễn ra tại Phú Quốc, với sự tham dự của hơn 200 đối tác lớn. Mang chủ đề “Rise Together”, sự kiện không chỉ tổng kết bức tranh tăng trưởng ấn tượng năm 2025 của các điểm đến trên toàn quốc, mà còn là dịp đặc biệt để Sun Group công bố kế hoạch Du lịch - Hàng không năm 2026, với việc đặt Phú Quốc vào vị trí trung tâm trong tầm nhìn hướng đến Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương APEC 2027.

Hội nghị khách hàng có sự tham gia của hơn 200 đối tác lớn.

Năm 2025 đánh dấu bước tiến vượt bậc của hệ sinh thái Sun Group khi S.H.E đón khoảng gần 17 triệu lượt khách tại các khách sạn, khu giải trí và điểm đến trên toàn quốc. Phú Quốc tiếp tục giữ vai trò “điểm nóng tăng trưởng”, hưởng lợi từ sức hút của hệ sinh thái với những khu nghỉ dưỡng đẳng cấp, chuỗi show diễn đẳng cấp quốc tế và các công trình biểu tượng.

Bà Nguyễn Vũ Quỳnh Anh - Phó Tổng Giám đốc Sun Group, Tổng Giám đốc S.H.E

Chia sẻ tại hội nghị, Bà Nguyễn Vũ Quỳnh Anh - Phó Tổng Giám đốc Sun Group, Tổng Giám đốc S.H.E nhấn mạnh: “Sự xuất hiện của Sun PhuQuoc Airways là dấu mốc chiến lược, đưa Sun Group đến dấu mốc quan trọng là hoàn thiện một hệ sinh thái trải nghiệm liền mạch và toàn diện. Từ nền tảng đó, chúng tôi xác định 2026 là năm của sự tăng tốc – mở rộng kết nối quốc tế, tối ưu liên kết dịch vụ và nâng tầm trải nghiệm du khách. Và với tinh thần ‘Take off & Rise Together – cất cánh và vươn cao’, Sun Group tin rằng sự đồng hành của những đối tác cùng chung khát vọng, chung niềm tin và ý chí, chúng ta sẽ tạo ra những bước tiến mạnh mẽ, đóng góp vào sự thăng hoa của du lịch Việt Nam.”

Thiết lập hệ thống phân phối quốc tế với mạng bay vươn tới Hàn Quốc, Đài Loan từ tháng 3

Một trong những dấu mốc quan trọng nhất đối với hệ sinh thái Sun Group năm 2025 là việc Sun PhuQuoc Airways chính thức cất cánh từ 1/11/2025, lấy Phú Quốc là tâm điểm trong trục bay “mạng nan”. Lần đầu tiên, Phú Quốc sở hữu trọn vẹn một hệ sinh thái liền mạch bay – nghỉ dưỡng – giải trí – vui chơi - ẩm thực, củng cố mạnh mẽ năng lực cạnh tranh của đảo Ngọc trong khu vực.

Sun PhuQuoc Airways giữ vai trò then chốt trong bức tranh chiến lược từ 2026.

Trong bức tranh chiến lược từ 2026, Sun PhuQuoc Airways giữ vai trò then chốt. Từ 2026, hãng sẽ mở các đường bay quốc tế kết nối trực tiếp Phú Quốc đến Hàn Quốc, Đài Loan, sau đó sẽ mở dần thêm đến Thái Lan, Singapore, Hồng Kông, Ấn Độ. Đồng thời, thiết lập hệ thống phân phối quốc tế, trong đó có Pacific Air Agency (PAA) – một trong những Tổng đại lý (General Sales Agent - GSA) hàng đầu Hàn Quốc và Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Hongyi - một trong những công ty du lịch hàng đầu Đài Loan. Các đường bay thẳng được kỳ vọng tạo ra cú hích lớn về lượng khách quốc tế, giúp tăng mức chi tiêu và nâng tầm nhận diện của Phú Quốc trên thị trường thế giới.

Nâng sức hút điểm đến, tăng mạng lưới lưu trú đa phân khúc

Bước sang năm 2026, S.H.E đặt mục tiêu duy trì đà tăng trưởng, mở rộng sức chứa tại điểm đến và nâng cao chất lượng trải nghiệm du khách. Nếu năm 2025 là giai đoạn hoàn thiện hệ sinh thái, thì 2026 là năm bứt phá, khi các dự án du lịch - nghỉ dưỡng chiến lược được đồng loạt triển khai tại nhiều địa bàn trọng điểm như dự án Hilton Quang Hanh Onsen tại Quang Hanh (Quảng Ninh), Ascott Tây Hồ View (Hà Nội), tuyến tàu hỏa leo núi mới tại Fansipan, khu nghỉ dưỡng LXR Đà Nẵng quản lý bởi Hilton, Ba Na Hills Hotel Complex (Đà Nẵng), Sun World Vũng Tàu (TPHCM)...

Rixos Phu Quoc - khu nghỉ dưỡng All-Inclusive đầu tiên tại Đông Nam Á sẽ ra mắt trong năm 2026.

Đặc biệt tại Phú Quốc, thị trường được xem là “cực tăng trưởng” mạnh của du lịch Việt Nam, Sun Group xác định 2026 là năm bản lề để nâng tầm điểm đến, tạo nền tảng vững chắc hướng tới APEC 2027 khi đảo Ngọc trở thành tâm điểm đón tiếp hàng chục nghìn đại biểu cấp cao quốc tế. Sun Group sẽ đồng loạt triển khai các dự án trọng điểm, tăng mạng lưới lưu trú đa dạng phân khúc từ trung cấp đến cao cấp. Dải sản phẩm nổi bật như Rixos Phu Quoc - khu nghỉ dưỡng All-Inclusive đầu tiên tại Đông Nam Á của thương hiệu Rixos; Sun Tropical Village; khách sạn IBIS Styles, Moxy hay Fairfield by Marriott,... Các công trình – dịch vụ giải trí và hạ tầng mới được triển khai tại khu vực Thị trấn Hoàng hôn cũng hứa hẹn góp phần gia tăng sức hút của điểm đến đang nổi lên như một hiện tượng quốc tế này.

Tăng tốc chuyển đổi số, tạo nền tảng trải nghiệm liền mạch

Sun Group xác định chuyển đổi số là động lực quan trọng để nâng chất lượng phục vụ và chuẩn hóa trải nghiệm du khách. Trong lĩnh vực hàng không, Sun PhuQuoc Airways chính thức vận hành ứng dụng Sun PhuQuoc Airways “all-in-one” cho phép đặt vé, quản lý dịch vụ, làm thủ tục trực tuyến, nhận thẻ lên máy bay điện tử và mua vé Sun World, mang đến hành trình thuận tiện và liền mạch ngay từ trước khi máy bay cất cánh. Đến Quý III/2026, Sun Group triển khai Sun Loyalty – chương trình khách hàng thân thiết hợp nhất toàn hệ sinh thái, mang đến cho khách hàng nhiều quyền lợi ưu việt vượt trội.

Ứng dụng Sun PhuQuoc Airways chính thức ra mắt ngày 26/11.

Một nền tảng số khác do Sun Group phối hợp phát triển là Visit Vietnam được dự kiến ra mắt tháng 12/2025, hướng tới trở thành cổng dữ liệu du lịch quốc gia hỗ trợ quảng bá điểm đến, nâng cao khả năng tiếp cận thị trường quốc tế và góp phần chuẩn bị cho các sự kiện quy mô lớn như APEC 2027.

S.H.E ký kết M.O.U với các đối tác thúc đẩy cho năm 2026 cất cánh và vươn cao.

Trong khuôn khổ hội nghị, S.H.E cũng đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) với các đối tác chiến lược KKday, KLook cùng các đối tác đồng hành Trip.com; Hana Tour, Peaktime, EZ Toàn Cầu, Vietravel, Saigontourist, tạo nền tảng mở rộng mạng lưới bán, tăng cường kết nối thị trường và thúc đẩy lượng khách tới các điểm đến của Sun Group, hứa hẹn một năm 2026 cất cánh và vươn cao hơn nữa.

NL