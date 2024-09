Sự thật về trào lưu bổ sung nước diệp lục sẽ tốt cho sức khỏe

Giống như nhiều sản phẩm chăm sóc sức khỏe đang thịnh hành khác, những lợi ích được báo cáo của nước diệp lục đang đi trước bằng chứng khoa học và bạn cần cân nhắc về việc có nên bổ sung nó hay không.

Nước diệp lục là một hỗn hợp có nguồn gốc từ diệp lục nhưng liên kết với đồng thay vì magiê. (Nguồn: MAED)

Diệp lục dạng lỏng (chlorophyllin) đã trở thành xu hướng sức khỏe phổ biến trong vài năm trở lại đây. Thậm chí nó được quảng cáo là “thần dược sắc đẹp” với nhiều tác dụng tuyệt vời, từ làm trẻ hóa da đến giảm cân.

Tuy nhiên, giống như nhiều sản phẩm chăm sóc sức khỏe đang thịnh hành khác, những lợi ích được báo cáo của nước diệp lục có thể đang đi trước bằng chứng khoa học.

Vì vậy, trước khi quyết định có nên bổ sung nước diệp lục hay không, chúng ta cùng tìm hiểu các thông tin xoay quanh loại thực phẩm chức năng này.

Diệp lục dạng lỏng là gì?

Diệp lục là hợp chất tự nhiên làm cho lá cây có màu xanh và cũng đóng vai trò chính trong quá trình quang hợp, khi thực vật chuyển đổi ánh sáng Mặt trời thành chất dinh dưỡng.

Tất cả các loại rau xanh, chẳng hạn như bông cải xanh, cải xoăn, rau bina và rau mùi tây, đều chứa diệp lục.

Tanya Mezher, Chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký tại Mỹ, cho biết nước diệp lục lỏng là dạng diệp lục do con người tạo ra (tổng hợp) được gọi là chlorophyllin. Đây là hợp chất được tạo ra trong phòng thí nghiệm với những thay đổi nhỏ so với hợp chất tự nhiên.

Diệp lục được ưa chuộng vì đặc tính chống oxy hóa và lợi ích chung cho sức khỏe, và nhiều người sử dụng nó như một chất bổ sung hoặc thay thế cho việc ăn rau xanh trực tiếp, Mezher nói.

Tuy nhiên, nước diệp lục được các phương tiện truyền thông xã hội phổ biến lâu nay không phải là diệp lục tinh khiết. “Những gì bạn đang nhìn thấy trong chai nhỏ đó là một hỗn hợp bán tổng hợp của muối natri đồng có nguồn gốc từ diệp lục,” chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký Madelyn Larouche cho biết.

Vì sao nước diệp lục hot?

Theo các tuyên bố trên phương tiện truyền thông xã hội, việc bổ sung nước diệp lục được cho là hỗ trợ làm sạch da, bao gồm cả việc làm sạch mụn trứng cá; thúc đẩy giảm cân; giải độc cơ thể; hỗ trợ tiêu hóa; ngăn ngừa ung thư; giảm viêm, hỗ trợ điều trị và chữa lành vết thương; ngoài ra còn là một chất khử mùi tự nhiên.

Tuy nhiên, đến nay, không có nhiều nghiên cứu có thể xác thực các tuyên bố về sức khỏe liên quan đến nước diệp lục.

Những lợi ích về nước diệp lục hiện vẫn chưa rõ ràng. (Nguồn: Eat This Not That)

Julie Mancuso, chủ sở hữu của JM Nutrition, một dịch vụ tư vấn dinh dưỡng có trụ sở tại Toronto, Canada, cho biết có rất ít nghiên cứu về lợi ích của diệp lục ở người. Hầu hết các nghiên cứu đều được thực hiện trên động vật và không rõ những phát hiện của các nghiên cứu này có tác động như thế nào đối với sức khỏe con người. Do đó, rất khó để đánh giá các rủi ro có thể xảy ra.

Những tác dụng phụ khi dùng nước diệp lục

Diệp lục dạng lỏng hoặc nước diệp lục nói chung là an toàn để tiêu thụ và không có giới hạn độc tính trên được công nhận. Song, những người đang mang thai hoặc cho con bú không nên dùng, vì nghiên cứu về tính an toàn của sản phẩm đối với những nhóm này còn hạn chế.

Chuyên gia Larouche cho biết những người dùng methotrexate - một loại thuốc dùng để điều trị bệnh vẩy nến, ung thư và viêm khớp dạng thấp - cũng nên tránh dùng diệp lục dạng lỏng, cũng như bất kỳ ai dùng một loại vitamin tổng hợp có chứa đồng.

Diệp lục dạng lỏng có nhiều hơn lượng đồng được khuyến nghị hàng ngày, vì vậy dùng quá nhiều có khả năng gây độc.

Tiêu thụ nước diệp lục thường xuyên có thể dẫn đến tăng độ nhạy cảm với ánh nắng Mặt trời, vì vậy hãy chắc chắn cảnh giác về việc sử dụng kem chống nắng SPF tốt nếu bạn chọn kết hợp nó vào thói quen của mình.

Vì lý do tương tự, chuyên gia Mezher cho biết bạn có thể muốn tránh hoặc giảm thiểu việc sử dụng diệp lục dạng lỏng nếu bạn dùng các loại thuốc cụ thể cũng làm tăng độ nhạy cảm với ánh sáng, chẳng hạn như thuốc trị mụn.

Mezher cũng cảnh báo rằng một nguy cơ khác khi dùng diệp lục dạng lỏng là gặp phải các tác dụng phụ ở đường tiêu hóa, chẳng hạn như buồn nôn, nôn mửa hoặc tiêu chảy.

Nước diệp lục có thực sự tốt cho bạn không?

Mặc dù việc sử dụng nước diệp lục có nhiều lợi ích tiềm năng, nhưng hầu hết các nghiên cứu đều có giới hạn và chắc chắn nó không thể thay thế chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh nói chung.

Nếu bạn có một chế độ ăn cân bằng rau xanh, việc bổ sung nước diệp lục hoàn toàn không cần thiết. (Nguồn: iStock)

"Nước diệp lục có thể tốt cho bạn khi bạn có lối sống lành mạnh chủ động. Nhưng đừng mong đợi bạn ăn thực phẩm siêu chế biến, uống rượu và thức trắng đêm rồi hy vọng tăng cường sức khỏe hoặc chữa khỏi bệnh với việc bổ sung nước diệp lục,” Mezher nói.

Mezher khuyên bạn nên lấy chất diệp lục từ thực phẩm bằng cách tăng cường rau xanh trong các bữa ăn hằng ngày. Ngoài chất diệp lục, rau xanh còn bổ sung chất xơ, vitamin và khoáng chất, tất cả các thành phần này sẽ tương tác để tối ưu hóa quá trình tiêu hóa và hấp thụ. Điều này sẽ có tác động lan tỏa tích cực đến sức khỏe tổng thể của bạn.

Chốt lại, nếu bạn ăn một chế độ ăn cân bằng, việc bổ sung nước diệp lục là lãng phí tiền bạc. “Những người duy nhất được hưởng lợi từ chất bổ sung diệp lục dạng lỏng là những người không ăn rau, đặc biệt là rau lá xanh,” Larouche nói./.

Theo TTXVN