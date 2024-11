Star City kiến tạo phong cách sống hiện đại, hội nhập chưa từng có tại xứ Thanh

Là một trong những khu đô thị đáng sống bậc nhất, dự án chung cư Star City (thuộc Vinhomes Star City) mang tinh thần “city life” của các thành phố hàng đầu thế giới về miền Trung, kiến tạo nên phong cách sống thời thượng, tinh tế và hội nhập chưa từng có cho cư dân Thanh Hoá.

Dự án căn hộ cao cấp, đầy đủ tiện ích, kiến tạo phong cách sống thời thượng đang là tâm điểm chú ý, hấp dẫn người mua nhà Thanh Hoá.

Khi người mua nhà xứ Thanh “đổi gu”

Thị trường bất động sản Thanh Hoá đang bước vào giai đoạn sôi động nhất trong năm khi các dự án đồng loạt đẩy mạnh hoạt động bán hàng. Ghi nhận thực tế cho thấy số lượng giao dịch ở mức khả quan, dù cho so với đầu năm, giá bán các dự án đều tăng đáng kể.

Tuy nhiên, quan sát giao dịch của thị trường có thể thấy sự biến chuyển trong xu hướng lựa chọn của người mua nhà. Cụ thể, các dự án chung cư nhỏ lẻ, thiếu không gian, kém tiện ích mất dần sức hấp dẫn. Người mua hiện hướng vào những dự án cao cấp, được quy hoạch bài bản, có không gian xanh, tiện ích phong phú và có phong cách sống mới lạ.

Trên thực tế, xu hướng này không phải bây giờ mới có mà đã được hình thành và củng cố trong vài năm trở lại đây, nhờ sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế. Năm 2024, GRDP của Thanh Hoá ước tính tăng tới 11,72%, đứng thứ 3 cả nước. Năm 2025, tỉnh dự kiến tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng và đạt GRDP bình quân đầu người từ 3.750 USD trở lên.

Kinh tế phát triển giúp gia tăng thu nhập người dân là động lực quan trọng nhất đưa đến sự đổi thay về nhu cầu sống theo hướng cao cấp hơn. Đó là chưa kể những năm qua, Thanh Hoá đã thu hút đông đảo giới chuyên gia các nơi đổ về, tạo ra nhu cầu rất lớn về một nơi sống có chất lượng vượt trội. Trong đó, dự án chung cư Star City đang là đích đến được đông đảo cư dân thượng lưu hướng tới.

Star City kiến lập chuẩn mực sống đẳng cấp

Toạ lạc tại khu vực trung tâm hành chính - chính trị mới của TP. Thanh Hoá, tổ hợp chung cư Star City, thuộc khu đô thị Vinhomes Star City, được đánh giá là khu căn hộ đáng sống bậc nhất xứ Thanh hiện nay.

Dự án gồm 4 phân khu cao tầng, The Kyoto, The Sentosa, The Victoria và K-Park Avenue, mang đặc trưng văn hoá, kiến trúc và phong cách sống của các đô thị hàng đầu thế giới tại Nhật Bản, Singapore, Hong Kong và Hàn Quốc. Mỗi phân khu là một tuyệt tác hội tụ nghệ thuật kiến trúc và cảnh quan độc đáo, đem đến cho cư dân trải nghiệm sống phong phú, đa sắc và trọn vẹn.

Trong đó, The Kyoto là phân khu mang phong cách Nhật Bản tinh tế với sự kết hợp hài hoà giữa không gian thiên nhiên và đời sống hiện đại, giữa tinh hoa Nhật Bản và bản sắc Việt Nam. Phân khu nổi bật với kiến trúc độc đáo mà điểm nhấn là khu vườn treo xanh mát giữa tầng không tựa như một ốc đảo yên bình giữa lòng thành phố. Hệ tiện ích, cảnh quan chuẩn Nhật giúp cư dân sống thảnh thơi như nghỉ dưỡng 365 ngày trong năm, dễ dàng cân bằng thân - tâm - trí và tái tạo năng lượng.

The Kyoto cũng là phân khu cao tầng đầu tiên của dự án chính thức được mở bán, với các tòa K1 và K2 đã khuấy đảo thị trường xứ Thanh trong các tháng vừa qua. Đặc biệt, bộ đôi tòa tháp căn hộ cao cấp The Premium với 2 tòa K3 và K5 đang thu hút sự chú ý của thị trường với tiêu chuẩn sống vượt trội, nâng tầm vị thế chủ nhân.

Phân khu The Sentosa lại mang phong cách Singapore Eco, là một không gian sống sang trọng và đẳng cấp như một khu nghỉ dưỡng nhiệt đới. Được bao phủ bởi cảnh quan xanh mát và tầm nhìn không giới hạn ra sông Mã, The Sentosa giúp mỗi cư dân được tận hưởng trọn vẹn cuộc sống thượng lưu đích thực, nơi mỗi ngày đều như một kỳ nghỉ giữa thiên nhiên trong lành và chuỗi tiện ích, dịch vụ đỉnh cao.

Trong khi đó, The Victoria được lấy cảm hứng từ khu cảng Victoria sầm uất của xứ Cảng Thơm. Do vậy, phân khu là sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp cổ điển và hiện đại, biểu tượng cho sự thịnh vượng và sang trọng. Nơi đây, các công trình kiến trúc vươn cao hoà quyện với những tiện ích đẳng cấp, đem lại cho cư dân cuộc sống phong lưu như tầng lớp quý tộc.

Còn với K-Park Avenue, phong cách Hàn Quốc với sự phồn hoa, hiện đại là linh hồn của phân khu. Không gian của K-Park Avenue lấp lánh ánh sáng, rực rỡ màu sắc và sôi động bất tận với những hoạt động nhộn nhịp ngay trên trục đường chính. Tất cả tạo nên bầu không khí náo nhiệt, giúp cư dân sống thăng hoa trọn vẹn đến từng phút giây.

Hệ tiện ích nội tòa đẳng cấp mang lại chất sống tiện nghi cho cư dân Star City.

Với 4 phân khu mang tinh thần của 4 đô thị hàng đầu thế giới, Star City hứa hẹn kiến tạo nên một chốn sống hiện đại và hội nhập chưa từng có tại xứ Thanh. Cùng với hệ tiện ích phong phú của khu đô thị Vinhomes Star City và tiêu chuẩn quản lý vận hành đẳng cấp quốc tế đã được thực chứng tại 29 dự án trên cả nước, Star City sẽ mang tới chuẩn mực sống mới cho khu vực. Đó chính là hấp lực mạnh mẽ thu hút cộng đồng cư dân tinh hoa cùng lực lượng chuyên gia nước ngoài đổ về Thanh Hóa sinh sống, làm việc và khẳng định bản thân.

Nguyễn Lương