Sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Tối 25/4 tại đường Lê Duẩn, Q1, TP Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự buổi sơ duyệt cấp Nhà nước, diễu binh, diễu hành. Ảnh: VGP/Giang Thanh

Buổi sơ duyệt diễu binh với gần 40 khối thuộc lực lượng Quân đội, Công an cùng các khối Mặt trận tổ quốc, đoàn thể cùng với đó là ba khối quân đội các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia đã có mặt tham gia.

Dự buổi sơ duyệt cấp Nhà nước có các đồng chí Ủy viên Bộ chính trị: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM.

Cùng dự có Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Cùng dự có đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TPHCM và một số địa phương; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Tiết mục đồng diễn trống hội với chủ đề “Bản hùng ca toàn thắng” của 1.000 học viên Học viện Cảnh sát nhân dân - Ảnh: VGP/Lê Anh

Mặc dù gần 19h tối 25/4, nhiều nơi tại khu trung tâm TPHCM xuất hiện mưa lớn nhưng không làm không khí sôi động của buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành chùng xuống.

Các khối diễu binh vẫn đứng nghiêm trang trong màn mưa, còn hai bên đường, người dân vẫn kiên trì đội mưa cổ vũ cho các lực lượng.

Buổi sơ duyệt với gần 40 khối thuộc lực lượng Quân đội, Công an cùng các khối Mặt trận tổ quốc, đoàn thể... được thực hiện nhằm chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước chính thức diễn ra vào sáng ngày 30/4 tới.

Mặc dù trời mưa rất nặng hạt, nhưng các chiến sĩ vẫn đứng hiên ngang, ngay ngắn trong hàng ngũ chờ lễ diễu binh, diễu hành. Ảnh: VGP/Lê Anh

Nội dung sơ duyệt theo kế hoạch gồm phần nghi thức, nghi lễ của Đảng, Nhà nước, phần diễu binh, diễu hành... Chương trình được bắt đầu bằng màn biểu diễn trống hội với chủ đề “Bản hùng ca toàn thắng”, do Đoàn Nghệ thuật trống hội Học viện Cảnh sát nhân dân (Bộ Công an) biểu diễn. Tiếp đó là chương trình xếp hình nghệ thuật, chủ đề “Đất nước trọn niềm vui”, do Đoàn Nghi lễ Quân đội thực hiện.

Khối Quốc huy. Ảnh: VGP/Lê Anh

Sau khi di chuyển qua lễ đài, các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành sẽ di chuyển theo 4 hướng để về điểm tập kết. Sau buổi sơ duyệt tối 25/4, dự kiến sáng 27/4 sẽ diễn ra Tổng duyệt cấp Nhà nước. Trước đó, ban tổ chức đã thực hiện hai buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành vào các đêm 18 và 22/4.

Khối Quân nhạc. Ảnh: VGP/Lê Anh

Trong tối sơ duyệt cấp nhà nước, các khối quân đội khách mời diễu binh trong lễ 30-4 năm nay gồm Trung Quốc, Lào, Campuchia đã có mặt để tham dự. Tối 22/4, các khối quân đội hai nước Lào và Campuchia đã tham dự buổi tổng hợp luyện.

Khối sĩ quan đại diện “5 cánh quân” mang dấu ấn lịch sử. Đội hình gợi nhớ thời khắc hào hùng vào ngày 30/4/1975, khi 5 mũi tiến công của Quân giải phóng đồng loạt đánh thẳng vào trung tâm Sài Gòn - Ảnh: VGP/Lê Anh

Một số hình ảnh buổi sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước:

Khối sĩ quan Quân đội. Ảnh: VGP/Lê Anh

Khối Công an Nhân dân. Ảnh: VGP/Lê Anh

Khối quân đội Trung Quốc diễu hành. Ảnh: VGP/Lê Anh

Quân đội Lào diễu hành. Ảnh: VGP/Lê Anh

Quân đội Hoàng gia Campuchia tham gia diễu hành. Ảnh: VGP/Lê Anh

Theo VGP