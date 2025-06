Siết chặt quản lý thiết bị bay không người lái khu vực Cảng Hàng không Thọ Xuân

Trước thực trạng vật thể bay không người lái xâm phạm trái phép, ảnh hưởng đến an ninh khu khu vực sân bay, các lực lượng có liên quan của tỉnh và huyện Thọ Xuân đang tích cực thực hiện các biện pháp tuyên truyền pháp luật và rà soát việc sở hữu, sử dụng thiết bị bay không người lái.

Cảng hàng không Thọ Xuân

Theo báo cáo của Cảng Hàng không Thọ Xuân và các cơ quan chức năng, liên tiếp các tối ngày 13/6 và 14/6/2025, các thiết bị bay không người lái (UAV, flycam, drone) và diều dân gian, xuất hiện tại các khu vực dân cư lân cận Cảng, sân bay, cơ sở quốc phòng - an ninh mà chưa được cấp phép hoạt động. Những hoạt động bay này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hàng không và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Đường băng tàu bay hạ cánh xuống Cảng Hàng không Thọ Xuân.

Trước thực trạng trên, các lực lượng chức năng và các huyện Thọ Xuân, Ngọc Lặc, Thường Xuân, Triệu Sơn, Nông Cống, Thiệu Hóa, Yên Định... đang tích cực tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của Nhân dân về việc chấp hành các quy định của pháp luật về sở hữu, cấp phép sử dụng thiết bị bay (UAV, flycam, drone), khu vực được phép bay và trách nhiệm đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng. Trong đó, tập trung tuyên truyền người dân tuyệt đối không tự ý sở hữu, sử dụng các thiết bị bay không người lái nếu chưa được kiểm định, cấp phép bởi cơ quan có thẩm quyền. Cùng với đó, vận động người dân không vận hành, điều khiển các thiết bị bay không người lái, thả diều dân gian vào các khu vực cảng hàng không, sân bay, khu vực an ninh, quốc phòng và khu vực cấm theo quy định của pháp luật.

Tàu bay hạ cánh xuống Cảng Hàng không Thọ Xuân.

Ông Mạc Văn Tỉnh, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Sao Vàng (Thọ Xuân), cho biết: "Trước sự việc xuất hiện một số thiết bị bay không người lái xâm phạm khu vực Cảng Hàng không Thọ Xuân, địa phương đã xây dựng phương án phòng ngừa vật thể bay không người lái hoạt động trái phép trên địa bàn. Theo đó, các tổ công tác thường xuyên huy động lực lượng tuần tra khu vực các khu phố trên địa bàn, để kịp thời ngăn ngừa các hành vi vi phạm về sử dụng thiết bị bay không người lái. Đồng thời, làm việc với các cơ sở lưu trú để phát hiện ra các đối tượng nghi vấn sử dụng thiết bị bay không người lái đến địa bàn. Ngoài ra, lực lượng chức năng của xã đã rà soát, thống kê có 2 cá nhân ở các khu phố 2 và Xuân Hợp có thiết bị bay không người lái nhưng đã bị hư hỏng và cam kết không sử dụng".

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND thị trấn Sao Vàng Mạc Văn Tỉnh, địa phương đã thông tin, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh để Nhân dân, nhất là các cháu học sinh đang kỳ nghỉ hè không thả diều, sử dụng flycam vào khu vực cảng và vùng lân cận.

Các lực lượng chức năng thị trấn Sao Vàng kiểm tra cơ sở lưu trú trên địa bàn.

Nhằm siết chặt quản lý thiết bị bay không người lái, hiện Công an tỉnh đang tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành rà soát, thống kê tình hình sở hữu, sử dụng các thiết bị bay không người lái của các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh; kiên quyết đấu tranh với các hành vi sở hữu, tàng trữ, sử dụng không đúng quy định. Cùng với đó, tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân tham gia đấu tranh, giám sát các hành vi tự ý sử dụng thiết bị bay không người lái, thả diều dân gian xâm phạm vào các khu vực cấm, khu vực yêu cầu đảm bảo công tác an ninh, nhất là các thiết bị bay lạ, không rõ nguồn gốc, có hoạt động bất thường.

Đối với vụ việc vật thể bay không người lái xâm phạm trái phép khu vực Cảng Hàng không Thọ Xuân, hiện các lực lượng chuyên môn của Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đang phối hợp với Trung đoàn Không quân 923, Cảng Hàng không Thọ Xuân, Cảng vụ Hàng không Thọ Xuân và các đơn vị liên quan rà soát, xác định đối tượng bay, mục đích bay và đề xuất phương án xử lý, đảm bảo an ninh an toàn theo quy định. Đồng thời, thiết lập chế độ trực ban để sẵn sàng ứng phó, xử lý các tình huống xâm phạm an ninh, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cảng hàng không Thọ Xuân và các hoạt động bay.

Theo quy định, các vật thể bay và thiết bị có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động bay bị nghiêm cấm trong phạm vi 8 km tính từ ranh giới sân bay theo phương ngang; độ cao dưới 100m so với mặt đất trong khu vực hạn chế và tại vùng cất, hạ cánh, vùng bay huấn luyện. Các hành vi vi phạm bị phạt từ 3 đến 40 triệu đồng tùy mức độ và tịch thu phương tiện. Các vật thể bay bị cấm, bao gồm: Máy bay không người lái (drone), flycam, bóng bay, đèn trời, diều, thiết bị laser, pháo sáng...

Hải Đăng