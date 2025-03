Siết chặt quản lý thị trường mùa lễ hội

Cùng với cao điểm thị trường dịp tết nguyên đán, mùa lễ hội cũng là dịp thị trường sôi động nhằm phục vụ các hoạt động mua sắm khi du khách đi vãn cảnh, du xuân. Nhằm bảo đảm sự lành mạnh và ổn định của thị trường, ngăn chặn các hành vi vi phạm, các lực lượng chức năng đang tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, nhất là tại các địa phương, khu vực diễn ra nhiều hoạt động lễ hội.

Cán bộ Đội QLTT số 6, Cục QLTT tỉnh tuyên truyền chấp hành pháp luật trong kinh doanh cho các hộ kinh doanh tại Lễ hội Đền Nưa - Am Tiên (Triệu Sơn).

Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 13, Cục QLTT tỉnh phụ trách quản lý địa bàn huyện Như Thanh và Như Xuân. Trên địa bàn đơn vị quản lý Lễ hội Phủ Na tại xã Xuân Du hàng năm đều thu hút đông du khách đến tham quan, vãn cảnh. Đơn vị đã phân công, giao nhiệm vụ cho các kiểm soát viên quản lý theo địa bàn thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật hoặc dấu hiệu vi phạm pháp luật về các lĩnh vực: Gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, niêm yết giá... theo quy định. Đồng thời, tập trung tuyên truyền đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh quà lưu niệm, các sản phẩm gạo, măng khô, thịt sấy khô, mật ong... không để xảy ra tình trạng tăng giá, ép giá du khách, bảo đảm ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đội QLTT số 6 trên địa bàn huyện Triệu Sơn cũng đang tăng cường công tác quản lý, kiểm soát tại Lễ hội Đền Nưa - Am Tiên Xuân Ất Tỵ năm 2025. Nằm trong quần thể di tích lịch sử núi Nưa - Am Tiên, Lễ hội Đền Nưa - Am Tiên thu hút rất đông khách vãn cảnh và chiêm bái. Đội QLTT số 6 đã chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, giám sát việc kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trước, trong và sau thời gian diễn ra lễ hội. Trong đó, đơn vị chú trọng giám sát việc thực hiện niêm yết giá và bán theo giá niêm yết; nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa bày bán tại lễ hội; đặc biệt là việc tuyên truyền, giám sát việc kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng hóa không bảo đảm chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Đến nay, đơn vị đã triển khai ký cam kết đối với 18 cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tại khu vực diễn ra lễ hội về việc không kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Được biết, lồng ghép trong cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, lực lượng QLTT là nòng cốt của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã chỉ đạo các đội quản lý địa bàn chú trọng kiểm soát thị trường hàng hóa, các hành vi kinh doanh và an toàn thực phẩm tại các địa bàn trọng điểm, các khu vực diễn ra hoạt động lễ hội; các kho bãi, điểm tập kết hàng hóa gần biên giới, chợ đầu mối, kho chứa hàng đông lạnh là luồng phát hàng hóa. Lực lượng QLTT cũng tiến hành kiểm tra các địa điểm kinh doanh lớn tại các đô thị, ga đường sắt, xe vận chuyển bưu chính, chuyển phát nhanh, bến xe... Các lực lượng chức năng chú trọng kiểm soát những mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao trong mùa lễ hội như các loại thực phẩm, bánh kẹo, hoa quả, rượu, bia, thuốc lá, nước giải khát... Thống kê của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, trong 2 tháng đầu năm các lực lượng chức năng đã phát hiện 607 vi phạm, chuyển khởi tố hình sự 113 vụ, xử lý hành chính 494 vụ với tổng số tiền phạt 77,6 tỷ đồng.

Hiện nay đang là thời điểm sôi động của mùa lễ hội xuân 2025, nguy cơ mất an toàn thực phẩm và xảy ra sự cố an toàn thực phẩm, các hành vi vi phạm về buôn lậu, giá vẫn tiếp tục diễn ra. Phó Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Trương Văn Diệp cho biết: Đơn vị đang tiếp tục chỉ đạo các đội QLTT quản lý địa bàn có diễn ra các hoạt động lễ hội xuân tăng cường công tác giám sát, kiểm soát thị trường; phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh thực phẩm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định khi phát hiện các hành vi vận chuyển, kinh doanh thực phẩm nhập lậu; sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gồc xuất xứ, vi phạm quy định về bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn được giao quản lý, chú trọng các mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao vào mùa lễ hội.

Đặc biệt, đơn vị chỉ đạo Đội QLTT số 9, số 10 theo chức năng, nhiệm vụ tăng cuờng biện pháp nghiệp vụ giám sát, kiểm tra, xử lý các đối tượng đầu nậu, các địa điểm tập kết, thu gom thực phẩm; chủ động phối hợp với lực lượng công an, bộ đội biên phòng, hải quan, thanh tra y tế, thanh tra nông nghiệp và phát triển nông thôn, thanh tra công thương kiểm soát chặt chẽ các sản phẩm thực phẩm lưu thông trên thị trường; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, kinh doanh thực phẩm không đúng quy định.

Các Đội QLTT quản lý địa bàn có diễn ra các hoạt động lễ hội xuân cũng sẽ tăng cường phối hợp với cơ quan công an, cơ quan văn hóa, ban quản lý các khu di tích, tham mưu cho UBND huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kinh doanh thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm để bảo vệ quyền lợi khách du lịch, cải thiện môi trường du lịch trên địa bàn tỉnh.

Bài và ảnh: Tùng Lâm