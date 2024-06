Show diễn Nụ Hôn Của Biển Cả khuyến mãi cực lớn hè này

Từ nay đến hết 30/9/2024, show diễn đa trải nghiệm lớn hàng đầu thế giới Nụ Hôn Của Biển Cả- Kiss Of The Sea đang áp dụng mức giá mùa hè với ưu đãi tới 30%. Đồng thời đến hết 15/08/2024, du khách mua vé máy bay Vietnam Airlines đến Phú Quốc sẽ nhận ngay voucher 50% mua vé show diễn.

Thưởng thức show diễn phiên bản mùa hè với giá ưu đãi 30%

Từ 15/6/2024-30/9/2024, show diễn Nụ Hôn Của Biển Cả - Kiss Of The Sea tại Thị trấn Hoàng Hôn, nam đảo Phú Quốc áp dụng giá mới là 700.000 đồng/vé. Đặc biệt khi mua combo 2 vé VIP, giá chỉ còn 1.000.000 đồng/2 vé. Cũng trong mùa hè, khi khám phá nam đảo Phú Quốc, du khách có thể lựa chọn combo trải nghiệm Sun World Hon Thom kết hợp xem show Kiss Of The Sea với mức giá siêu hấp dẫn, chỉ 1.000.000 đồng/người lớn và 800.000 đồng/trẻ em.

Nụ Hôn Của Biển Cả - Show diễn phải xem khi đến Phú Quốc.

Nụ Hôn Của Biển Cả là tác phẩm nghệ thuật đầy tâm huyết của Sun Group và công ty sản xuất show diễn đa phương tiện hàng đầu nước Pháp – ECA2. Show diễn được mệnh danh là trải nghiệm nhất định phải thử khi đến với Phú Quốc, khi mang đến cho du khách bữa tiệc nghệ thuật đẳng cấp thế giới, với sự kết hợp của 7 công nghệ trình diễn lửa, nước, laser, âm nhạc, ánh sáng, hình chiếu và pháo hoa nghệ thuật hàng đêm.

Show diễn lấy cốt truyện từ câu chuyện tình yêu lãng mạn của chàng trai trái đất và nữ vệ binh dải ngân hà, trong cuộc chiến chống lại thế lực đen tối để bảo vệ các hành tinh. Hãy sẵn sàng để thư thái “du ngoạn” trên những bãi biển tuyệt đẹp, cho đến hồi hộp chứng kiến cuộc đụng độ khủng khiếp giữa lửa và nước, hay nóng bừng như rơi vào giữa dung nham cho đến vỡ òa hạnh phúc trước màn pháo hoa mừng chiến thắng của các nhân vật chính.

Đặc biệt show diễn cũng khéo léo truyền tải những giá trị tốt đẹp về bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ động vật hoang dã và lan tỏa văn hóa truyền thống Việt. Du khách sẽ được gặp gỡ những nhân vật đáng yêu lấy cảm hứng từ loài chó Phú Quốc và bò biển Dugong, loài động vật biển quý hiếm được xếp vào mức sắp nguy cấp, vẫn xuất hiện ở vùng biển Phú Quốc...

Sự kết hợp của công nghệ, nghệ thuật trình diễn và pháo hoa nghệ thuật hàng đêm trong show diễn hứa hẹn mang đến trải nghiệm có một không hai cho du khách khi khám phá mùa hè Phú Quốc.

Du khách không ngừng trầm trồ khi đón xem show diễn.

Tặng ưu đãi 50% vé show diễn cho hành khách Vietnam Airlines

Bên cạnh ưu đãi phiên bản mùa hè, Sun World còn kết hợp cùng hãng hàng không Vietnam Airlines trong chương trình ưu đãi đặc biệt chưa từng có. Theo đó, từ ngày 15/6/2024 đến hết 15/8/2024, hành khách trên các chuyến bay của Vietnam Airlines đến với Phú Quốc sẽ được tặng voucher giảm 50% vé show Nụ Hôn Của Biển Cả.

Chương trình được áp dụng khi mua vé trực tiếp tại quầy bán vé sân khấu Nụ Hôn Của Biển Cả. Khi mua vé, du khách cần mang theo thẻ lên máy bay bản cứng hoặc bản điện tử của Vietnam Airlines trong thời gian 15/6-15/8/2024 và giấy tờ tùy thân có tên trùng khớp trên vé bay.

Bên cạnh show diễn, Thị trấn Hoàng Hôn còn là tụ điểm vui chơi hấp dẫn bậc nhất Phú Quốc với chợ đêm, công trình biểu tượng Cầu Hôn...

Chương trình ưu đãi show diễn Nụ Hôn Của Biển Cả nằm trong chuỗi chương trình kích cầu du lịch hè Phú Quốc của Sun World. Trước đó, Sun World Hon Thom cũng công bố chính sách “Mùa hè rực rỡ - Ưu đãi bất ngờ”, chương trình tri ân lớn nhất từ trước đến nay của Sun World Hon Thom dành cho du khách Việt Nam. Theo đó, từ 1/6/2024 đến hết 5/9/2024, giá vé cáp treo khứ hồi chỉ còn 450.000 đồng đối với người lớn và 350.000 đồng với trẻ em, ưu đãi tới 200.000 đồng. Đối với du khách đến từ tỉnh Kiên Giang, từ 1/8/2024 đến 5/9/2024, Sun World áp dụng mức giá đặc biệt, chỉ còn 250.000 đồng đối với cả người lớn và trẻ em.

Cùng lúc áp dụng nhiều ưu đãi hấp dẫn, Sun World mang tới cho du khách những cơ hội đặc biệt để khám phá những trải nghiệm được báo chí quốc tế ca ngợi là đáng thử nhất khi tới Phú Quốc với chi phí vừa túi ngay trong hè này.

Tùng Dương