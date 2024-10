Sẵn sàng cho Hội nghị kết nối cung - cầu và trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024

Theo kế hoạch, Hội nghị kết nối cung - cầu và trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024 được tổ chức trong các ngày từ 24 - 28/10/2024 với các hoạt động chính, như: Tuyên truyền, quảng bá; Hội nghị triển khai kế hoạch; Trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn; Lễ khai trương trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn; Hội nghị kết nối cung - cầu các sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn; Hội thảo “Vai trò của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh trong thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm nông sản và sản phẩm OCOP tỉnh Thanh Hóa”.