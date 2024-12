Sầm Sơn phải phấn đấu mỗi năm có ít nhất một sản phẩm du lịch mới được công bố và đưa vào khai thác

Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh tại hội nghị tổng kết hoạt động du lịch năm 2024 và triển khai nhiệm vụ phát triển du lịch năm 2025 của TP Sầm Sơn.

Toàn cảnh hội nghị.

Sáng 10/12, TP Sầm Sơn tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động du lịch năm 2024 và triển khai nhiệm vụ phát triển du lịch năm 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2024, du lịch Sầm Sơn tiếp tục khẳng định là điểm đến hấp dẫn, thân thiện, an toàn của du khách. Khu đô thị du lịch biển Sầm Sơn đón được 8,86 triệu lượt khách, bằng 109,3% so với cùng kỳ, đạt 104,3% so với kế hoạch; phục vụ 17,27 triệu ngày khách, bằng 109,6% so với cùng kỳ, bằng 104,7% so với kế hoạch.

Tổng thu từ khách du lịch đạt 17,1 nghìn tỷ đồng, bằng 140,6% so với cùng kỳ, bằng 108,8% so với kế hoạch.

Khu đô thị du lịch biển Sầm Sơn đón 8,86 triệu lượt khách trong năm 2024, tổng thu từ khách du lịch đạt 17,1 nghìn tỷ đồng, tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu của du lịch Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn Lê Văn Tú phát biểu khai mạc hội nghị.

Trong năm 2024, TP Sầm Sơn đã đưa vào khai thác nhiều điểm đến, sản phẩm du lịch mới, tạo được dấu ấn, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia như: Quảng trường biển và trục cảnh quan lễ hội; Công viên nước SunWorld; Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền Nam tập kết ra Bắc; khu Văn Phú...

Trong năm, thành phố đã phối hợp, tổ chức thành công chuỗi các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch để lại ấn tượng đẹp trong lòng bạn bè và du khách. Đặc biệt là Khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2024 và khánh thành Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn; Lễ kỷ niệm 70 năm đón tiếp đồng bào, cán bộ, chiến sỹ, học sinh miền Nam tập kết ra Bắc và khánh thành Khu lưu niệm; Cầu truyền hình trực tiếp với HTV, VTV kỷ niệm 70 năm sự kiện tập kết ra Bắc (1954 - 2024).

Tiết mục văn nghệ tại hội nghị.

Để phát huy vai trò là đầu tàu “ngành công nghiệp không khói” của tỉnh, ngay từ đầu năm 2024 Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo hoạt động du lịch TP Sầm Sơn đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tập thể, cá nhân, sát với thực tế, đảm bảo phương châm “hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch Sầm Sơn - an toàn, văn minh, thân thiện và phát triển bền vững”.

UBND thành phố đã ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án sắp xếp và quản lý dịch vụ thương mại, du lịch trên địa bàn. Đến nay, thành phố đã bố trí 193 điểm bán hàng phù hợp và giao cho UBND các phường trực tiếp quản lý; yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết về việc kê khai, niêm yết giá.

Công tác quản lý đảm bảo an ninh - trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn tắm biển được tổ chức tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách khi về với Sầm Sơn.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Sầm Sơn Lương Tất Thắng phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động du lịch trên địa bàn TP Sầm Sơn vẫn tồn tại một số hạn chế, khó khăn như: Chất lượng dịch vụ chưa cao, giá trị gia tăng thấp; vẫn còn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để bán hàng; các phương tiện vận tải xe điện 4 bánh, xích lô đậu đỗ không đúng quy định; một số cơ sở lưu trú còn vi phạm công tác phòng cháy chữa cháy; hiện tượng bán hàng tươi sống, tổ chức nấu nướng, bán hàng quán trong khu neo đậu bè, mủng vẫn còn; vệ sinh môi trường có thời điểm chưa đảm bảo...

Đại diện Công an TP Sầm Sơn phát biểu tham luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đề xuất các mục tiêu, giải pháp nhằm tiếp tục phát triển hoạt động du lịch năm 2025. Theo đó, thành phố phấn đấu đón 9,68 triệu lượt khách, phục vụ 19,9 triệu ngày khách, doanh thu du lịch ước đạt 21 nghìn tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh biểu dương những kết quả đạt được của TP Sầm Sơn trong hoạt động du lịch năm 2024.

Để góp phần cùng ngành du lịch của tỉnh hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025, đồng chí đề nghị thành phố tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch, đặc biệt là quản lý giá, kinh doanh dịch vụ vận chuyển khách du lịch bằng xe điện. Đối với các Hubway, cần có phương án quản lý, khai thác hiệu quả, đem lại diện mạo mới cho bãi biển Sầm Sơn; quyết tâm xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn hơn.

Tạo môi trường thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, các doanh nghiệp có thương hiệu mạnh; hỗ trợ hiệu quả nhà đầu tư trong quá trình thực hiện để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm. Đặc biệt, tập trung hỗ trợ giải quyết triệt để các vướng mắc đối với dự án của Tập đoàn Sun Group.

Nghiên cứu tổ chức, đăng cai tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch vào mùa thấp điểm. Trong đó chú trọng huy động các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn chung tay thực hiện chiến dịch “Mùa đông Sầm Sơn - trải nghiệm thăng hoa”, gắn với những chương trình giảm giá sâu, các dịch vụ bổ trợ phong phú để thúc đẩy hoạt động du lịch bốn mùa. Phấn đấu mỗi năm có ít nhất một sản phẩm du lịch mới được công bố và đưa vào khai thác.

Đại diện lãnh đạo TP Sầm Sơn trao Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động du lịch năm 2024.

Nhân dịp này, 11 tập thể, 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động du lịch năm 2024 được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn.

Hoài Anh