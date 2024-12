Top 4 khu vui chơi nước ngoài ấn tượng không thể bỏ lỡ

Khi nhắc đến khu vui chơi giải trí, các điểm đến nước ngoài luôn thu hút du khách với thiết kế độc đáo, quy mô lớn và những trải nghiệm mới mẻ. Từ công viên nước hiện đại, vườn thú safari, đến các công viên giải trí với trò chơi cảm giác mạnh, mỗi nơi đều để lại ấn tượng đặc biệt. Hãy cùng khám phá những khu vui chơi ấn tượng không thể bỏ qua trong hành trình du lịch của bạn!

Universal Studios Singapore

Universal Studios Singapore , tọa lạc tại khu nghỉ dưỡng phức hợp Resorts World Sentosa, là thiên đường giải trí hàng đầu Đông Nam Á. Công viên hứa hẹn mang lại những trải nghiệm khó quên với hệ thống 24 trò chơi cảm giác mạnh, các chương trình biểu diễn đặc sắc và các khu vực chủ đề độc đáo. Từ sự nhộn nhịp của New York đến sự huyền bí của Ai Cập cổ đại, mỗi bước chân tại đây sẽ là một hành trình phiêu lưu mới lạ. Dưới đây là một số điểm nổi bật không thể bỏ lỡ tại công viên này.

* 7 khu vực chủ đề độc đáo: Đó là Hollywood, New York, Sci-Fi City, Ancient Egypt, The Lost World, Far Far Away và Madagascar.

* Trò chơi cảm giác mạnh: Trải nghiệm đầy phấn khích với các trò chơi như Battlestar Galactica: Human vs. Cylon, Jurassic Park Rapids Adventure, hay công nghệ hiện đại trong Transformers The Ride.

* Chương trình biểu diễn đặc sắc: WaterWorld là một trong những chương trình biểu diễn với những pha nhào lộn ngoạn mục trên không, những màn nổ tung mãnh liệt và những pha hành động kịch tính trên mặt nước.

Hong Kong Disneyland

Hong Kong Disneyland là một trong những điểm đến nổi tiếng nhất châu Á dành cho các gia đình và những người yêu thích thế giới kỳ diệu của Disney. Tọa lạc trên đảo Lantau, công viên nhanh chóng trở thành một biểu tượng giải trí của Hong Kong. Với không gian mang đậm dấu ấn của những câu chuyện Disney kinh điển, Hong Kong Disneyland không chỉ thu hút trẻ em mà còn chinh phục cả người lớn với những trải nghiệm tuyệt vời.

* 7 khu vực chủ đề độc đáo: Bao gồm Adventureland, Fantasyland, Tomorrowland, Main Street U.S.A., Grizzly Gulch, Mystic Point, và Toy Story Land.

* Trò chơi hấp dẫn: Các trò chơi nổi tiếng như Hyperspace Mountain, Mystic Manor và Iron Man Experience được đông đảo khách du lịch tham gia.

* Các buổi diễu hành đặc sắc: Những màn diễu hành như “Disney Paint the Night Parade” hay “Mickey and the Wondrous Book” kết hợp cùng âm nhạc, ánh sáng và nhân vật Disney sẽ tạo nên những trải nghiệm không thể quên cho du khách.

Everland Hàn Quốc

Everland, nằm tại Yongin, gần Seoul, là công viên giải trí lớn nhất Hàn Quốc và là một trong những điểm đến thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Được ví như một “thiên đường giải trí,” Everland không chỉ mang đến những trò chơi cảm giác mạnh mà còn nổi bật với các khu vực chủ đề đa dạng, lễ hội quanh năm và khu bảo tồn động vật hoang dã độc đáo. Đây là một số điểm nổi bật của Everland Hàn Quốc:

- T-Express: Đây là một trong những tàu lượn siêu tốc bằng gỗ lớn nhất châu Á, mang lại cảm giác phấn khích tột độ cho người chơi.

- Safari World và Lost Valley: Du khách có thể tham gia chuyến xe buýt hoặc xe lội nước để chiêm ngưỡng động vật hoang dã như sư tử, hổ, gấu và hươu cao cổ trong môi trường gần như tự nhiên.

- Lễ hội hoa bốn mùa: Everland tổ chức các lễ hội hoa theo mùa, chẳng hạn như Lễ hội hoa tulip vào mùa xuân hoặc Vườn hoa hồng vào mùa hè, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp để chụp ảnh.

- Khu vực chủ đề đa dạng: Everland có 5 khu vực chính đó là Global Fair, American Adventure, Magic Land, Zootopia và European Adventure.

Ocean Park Hong Kong

Là một công viên giải trí và bảo tồn động vật biển hàng đầu tại châu Á, Ocean Park, nằm ở phía nam đảo Hong Kong, cũng là một điểm đến không thể bỏ qua. Nơi đây kết hợp giữa các trò chơi cảm giác mạnh, trải nghiệm giáo dục về động vật, và những hoạt động vui chơi giải trí. Cùng khám phá một số điểm nổi bật của Ocean Park Hong Kong sau đây:

- Cable Car và Ocean Express: Cáp treo và tàu ngầm Ocean Express mang đến trải nghiệm di chuyển độc đáo, với tầm nhìn bao quát ngoạn mục ra vịnh nước xanh thẳm của Hong Kong.

- Grand Aquarium: Một trong những bể thủy sinh lớn nhất thế giới, nơi bạn có thể chiêm ngưỡng hơn 400 loài sinh vật biển, bao gồm cả cá mập và cá đuối.

- Trò chơi cảm giác mạnh: Công viên có nhiều trò chơi đầy thách thức như Hair Raiser (tàu lượn siêu tốc) và The Flash, rất được ưa chuộng bởi những người yêu thích mạo hiểm.

Những khu vui chơi giải trí trên không chỉ là điểm đến tuyệt vời để thư giãn và vui chơi mà còn mang đến những trải nghiệm khó quên, phù hợp cho mọi lứa tuổi và sở thích. Nếu bạn đang lên kế hoạch khám phá một trong những địa điểm ấn tượng này, đừng quên đặt vé trên Traveloka. Với cam kết cung cấp giá vé cùng các chương trình khuyến mãi hấp dẫn, Traveloka giúp bạn dễ dàng hiện thực hóa hành trình của mình chỉ với vài thao tác đơn giản trên ứng dụng hoặc website. Hãy để Traveloka đồng hành cùng bạn trong mọi chuyến đi!

TT