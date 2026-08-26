Rực đỏ cờ Tổ quốc trên con đường nơi miền Tây xứ Thanh

Giữa núi rừng xanh ngát, hàng trăm lá cờ Tổ quốc rực đỏ bên những ruộng bậc thang yên bình ở bản Bút, xã Nam Xuân, tạo nên sắc màu đầy tự hào trong những ngày kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Video: Rực đỏ cờ Tổ quốc trên con đường nơi miền Tây xứ Thanh.

Những ngày tháng Tám, bản Bút, xã Nam Xuân, Thanh Hóa khoác lên mình sắc đỏ rực rỡ của những lá cờ Tổ quốc.

Từ rất sớm, chính quyền địa phương và người dân đã chuẩn bị cờ, cắm ngay ngắn dọc tuyến đường dẫn vào bản, tạo nên không khí trang trọng.

Cờ đỏ sao vàng nổi bật trên con đường quanh co.

Nhìn từ trên cao, con đường cờ uốn lượn giữa những mái nhà, ruộng nương và triền núi, tạo nên bức tranh thanh bình của bản làng vùng cao.

Những cô gái Thái trong trang phục truyền thống xuất hiện bên đường cờ, mang theo vẻ đẹp mộc mạc của con người và văn hóa vùng cao xã Nam Xuân.

Sắc đỏ cờ Tổ quốc tung bay, cùng sắc màu trang phục dân tộc Thái, màu xanh núi rừng, ruộng bậc thang và những nếp nhà truyền thống, tạo nên một vùng đất giàu sức sống và yên bình.

Bà Phạm Thị Tuyết ở bản Bút, xã Nam Xuân cho biết, vào các dịp lễ lớn của đất nước, chính quyền xã đều tổ chức cắm cờ Tổ quốc ở những cung đường của bản làng.

Giữa sắc đỏ của cờ sao vàng, núi rừng xanh ngát và những thửa ruộng bậc thang yên bình, người dân và du khách thích thú chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc đặc biệt nơi vùng cao.

Nhiều du khách chia sẻ, con đường cờ đỏ sao vàng không chỉ là một điểm check-in đẹp, mà còn giúp cảm nhận gần hơn vẻ đẹp và niềm tự hào dân tộc ở bản làng nơi vùng cao Nam Xuân.

Phó Chủ tịch UBND xã Nam Xuân Hoàng Mạnh Hùng cho biết, việc cắm cờ Tổ quốc trong các ngày lễ lớn của đất nước cũng chính là thể hiện trách nhiệm, lòng tự hào và tình yêu quê hương, Tổ quốc. Mỗi lá cờ được cắm trang trọng trên đường của bản làng vùng cao như một lời nhắc nhớ về những trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, về giá trị của độc lập và hòa bình hôm nay.

Đặng Trung - Hoàng Đông