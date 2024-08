Quyết liệt đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

TP Thanh Hóa xác định năm 2024 là năm tăng tốc, bứt phá để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng và phát triển TP Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Bởi vậy, việc triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 có vai trò tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Phương tiện máy móc phục vụ thi công các dự án, công trình trọng điểm theo Nghị quyết số 303/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Thanh Hóa.

Thực hiện Nghị quyết số 253/NQ-HĐND ngày 19/12/2023 của HĐND TP Thanh Hóa về kế hoạch đầu tư công năm 2024, UBND thành phố đã phân bổ, giao vốn chi tiết theo từng ngành, lĩnh vực, dự án là hơn 1.200,640 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tổng nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh bố trí là 291,267 tỷ đồng. Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 253/NQ-HĐND của HĐND thành phố, UBND TP Thanh Hóa tập trung chỉ đạo, yêu cầu UBND các phường, xã, chủ đầu tư, các đơn vị liên quan triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn theo kế hoạch. Trong đó, tập trung vào các công trình trọng điểm của thành phố và những dự án được giao kế hoạch vốn năm 2024.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao, linh hoạt của cấp ủy, chính quyền thành phố, nhất là giải quyết kịp thời, dứt điểm những khó khăn, vướng mắc được xem là “điểm nghẽn” trong quá trình triển khai các công trình, dự án và phát huy tinh thần trách nhiệm của các phòng, ban, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan, tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công trong 6 tháng đầu năm 2024 của thành phố đã đạt được kết quả tích cực. Tính đến cuối tháng 6/2024, giải ngân 7 dự án từ nguồn chi xây dựng cơ bản thuộc vốn tập trung trong nước và nguồn thu tiền sử dụng điều tiết về ngân sách tỉnh do Sở Kế hoạch và Đầu tư quản lý là 157,106 tỷ đồng/290,671 tỷ đồng, đạt 54,05% so với kế hoạch; giải ngân các dự án thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM là 534 triệu đồng/596 triệu đồng, đạt 89,6% so với kế hoạch. Trong khi đó, giá trị giải ngân vốn đầu tư công từ ngân sách thành phố là 499,331 tỷ đồng/1.200,64 tỷ đồng, đạt 41,58% kế hoạch. Ngoài ra, giải ngân vốn đầu tư các dự án theo cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Thanh Hóa là 134,4 tỷ đồng/1.573,34 tỷ đồng, đạt 8,52% so với kế hoạch.

Thực tế cho thấy, do đặc thù của chi đầu tư phát triển, việc giải ngân vốn đầu tư cần thời gian để thi công, tích lũy khối lượng, phụ thuộc vào tiến độ hợp đồng mới có thể làm thủ tục thanh toán. Mặt khác, tỷ lệ giải ngân những tháng đầu năm thường thấp và có xu hướng tăng mạnh trong các tháng cuối năm. Tuy nhiên, theo đánh giá của UBND TP Thanh Hóa, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, song tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư, nhất là việc phân bổ vốn đầu tư công đã theo hướng trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các dự án có tính động lực và sức lan tỏa lớn. Công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư được các chủ đầu tư quan tâm thực hiện, bảo đảm hiệu quả và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. Tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công của các chương trình, dự án cao hơn so với cùng kỳ.

Để đạt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công từ ngân sách tỉnh giao trước ngày 15/12/2024; giải ngân vốn đầu tư công từ ngân sách thành phố bố trí đạt 80% trước ngày 15/12/2024 và cán đích trước ngày 31/1/2025, UBND TP Thanh Hóa chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã, các chủ đầu tư quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 26/1/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công năm 2024.

Đặc biệt là tổ chức triển khai thực hiện đúng các mốc thời gian theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 7987/UBND-THKH ngày 7/6/2024 về đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; chủ động vào cuộc quyết liệt hơn để giải quyết kịp thời, dứt điểm những khó khăn, vướng mắc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong giải ngân vốn đầu tư những tháng cuối năm. Trọng tâm là khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, đảm bảo điều kiện bố trí kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 đối với các dự án được HĐND tỉnh, HĐND thành phố phê duyệt để khởi công xây dựng công trình, bên cạnh việc tập trung thi công các công trình, dự án chuyển tiếp có khả năng hoàn thành và phát huy hiệu quả đầu tư.

Đối với nhóm dự án thuộc lĩnh vực ưu tiên trong danh mục khởi công năm 2024, Ban Quản lý Dự án thành phố và các chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các phường, xã, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, thiết kế, dự toán, đấu thầu, thi công xây lắp công trình. Định kỳ hằng quý đánh giá mức độ hoàn thành trách nhiệm của từng phòng, ban, các chủ đầu tư trong thực hiện dự án; kiên quyết chấm dứt, thanh lý hợp đồng đối với nhà thầu chây ì, chậm tiến độ thi công; các đơn vị tư vấn không đảm bảo chất lượng, tiến độ theo hợp đồng đã ký kết.

Bài và ảnh: Trần Thanh