Quý 1 năm 2025, Chỉ số CPI tăng 3,22%

Quý 1/2025, CPI tăng 3,22% so với cùng kỳ năm 2024. CPI quý 1/2025 tăng so với cùng kỳ năm trước do một số nguyên nhân chủ yếu như: Chỉ số giá nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 3,78%.

Quý 1/2025, CPI tăng 3,22% so với cùng kỳ năm 2024. CPI quý 1/2025 tăng so với cùng kỳ năm trước do một số nguyên nhân chủ yếu như: Chỉ số giá nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 3,78%; chỉ số giá nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 5,11%; chỉ số giá nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 14,4% và chỉ số giá nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 2,16%./.