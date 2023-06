Hiệu quả từ mô hình điểm trung đội dân quân tự vệ

Thực hiện Đề án “Củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng của lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025”, những năm qua, lực lượng dân quân tự vệ luôn phát huy tốt vai trò nòng cốt, đi đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; làm tốt công tác dân vận, các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo.

Tiểu đội dân quân thường trực xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

Trung đội Dân quân thường trực TP Thanh Hóa được thành lập gồm 28 đồng chí, được lựa chọn từ lực lượng dân quân các xã, phường trên địa bàn tổ chức biên chế thành 3 tiểu đội. Đây là lực lượng làm nhiệm vụ thường trực, sẵn sàng chiến đấu tại các địa bàn trọng điểm về quốc phòng- an ninh. Qua hơn 2 năm thành lập, Trung đội đã đi vào hoạt động nền nếp và hiệu quả, nhất là trong phối hợp với các lực lượng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đảm bảo chấp hành nghiêm các nội dung được quy định trong Luật Dân quân tự vệ và các văn bản hướng dẫn chi tiết và biện pháp thi hành luật. Thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời báo cáo các tình huống nảy sinh từ cơ sở.

Trung đội dân quân cơ động thị trấn Vĩnh Lộc được chọn làm mô hình điểm về dân quân tự vệ của tỉnh. Để nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, tăng cường phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, Trung đội luôn duy trì nghiêm nền nếp trực sẵn sàng chiến đấu trong các dịp lễ, tết, các sự kiện chính trị trọng đại của địa phương, đất nước; hàng tuần tiến hành trao đổi nắm tình hình và hàng tháng hoặc khi có công việc đột xuất tổ chức giao ban giữa lực lượng công an và ban chỉ huy quân sự (CHQS) thị trấn để chủ động nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời xử lý hiệu quả các tình huống không để bị động bất ngờ. Với những biện pháp sát đúng, kịp thời trong công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ thị trấn Vĩnh Lộc những năm qua đã góp phần củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, giữ vững sự ổn định về mọi mặt, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển kinh tế - xã hội.

Trung đội Dân quân biển xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương hiện có 31 thành viên, biên chế thành 3 tiểu đội, tổ chức trên 4 tàu, mỗi tàu có công suất 250 CV trở lên. Với đặc thù ngư trường hoạt động rộng, ít có thời gian tập trung nên hàng năm Trung đội xây dựng kế hoạch huấn luyện tập trung đúng, đủ nội dung, thời gian theo quy định, phù hợp với thời gian của ngư dân. Trong đó chú trọng bồi dưỡng phương pháp tuyên truyền, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, truyền tin theo phân cấp bằng máy Icom, qua đó góp phần nâng cao khả năng xử lý các tình huống phức tạp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Bên cạnh đó, Trung đội còn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị bộ đội biên phòng, kiểm ngư cùng các lực lượng khác giữ gìn chủ quyền, an ninh biên giới trên biển, phát hiện và ngăn chặn kịp thời hoạt động của tàu, thuyền nước ngoài xâm phạm lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, hoạt động khai thác, đánh bắt thủy hải sản sai quy định. Ngoài ra, còn tích cực tham gia cứu hộ, cứu nạn trên biển và phòng chống lụt bão.

Là địa phương có 203 km đường biên giới và 102 km bờ biển nên tỉnh Thanh Hóa rất coi trọng việc xây dựng lực lượng dân quân tuyến biên giới và tuyến biển. Ở các địa bàn trọng điểm, 5 huyện biên giới có 6 tiểu đội dân quân thường trực và 5 huyện tuyến biển có 6 trung đội và 39 tiểu đội dân quân biển. Lực lượng này luôn phát huy tốt vai trò nòng cốt, đi đầu trong phát triển kinh tế, phòng chống, khắc phục giảm nhẹ thiên tai, xây dựng nông thôn mới, vệ sinh môi trường, tìm kiếm cứu nạn... phối hợp với các đồn biên phòng tổ chức tuần tra giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trên tuyến biên giới.

Đại tá Vũ Văn Tùng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Để góp phần nâng cao chất lượng lực lượng dân quân tự vệ, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền Luật Dân quân tự vệ và các văn bản, hướng dẫn thi hành; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân tham gia xây dựng lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới".

Bài và ảnh: Ngọc Lê