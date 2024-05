Quảng Xương chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch biển

Tăng cường công tác quản lý là một trong những giải pháp hiệu quả mà huyện Quảng Xương đã và đang thực hiện để không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch biển, từng bước xây dựng các điểm đến thân thiện, được du khách thập phương yêu thích, lựa chọn.

Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 vừa qua, Khu du lịch biển Tiên Trang (Quảng Xương) đón hơn 50.000 lượt du khách, đạt doanh thu 20 tỷ đồng, vượt gần 40% so với cùng kỳ.

Để chuẩn bị mùa du lịch biển năm 2024, ngay từ đầu năm, xã Tiên Trang đã xây dựng kế hoạch, trong đó tập trung thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý và chất lượng dịch vụ du lịch tại Khu du lịch biển Tiên Trang. Dịp hè năm nay, trên địa bàn xã có khoảng hơn 300 phòng tại các cơ sở lưu trú quy mô lớn, nhỏ khác nhau. Cùng với đó là hàng trăm nhà hàng, quán giải khát, cửa hàng, ki-ốt dịch vụ du lịch phục vụ du khách.

Bí thư Đảng ủy xã Tiên Trang Ngô Quốc Hưng cho biết: Năm nay, địa phương đặc biệt chú trọng tới công tác nâng cao chất lượng du lịch, từng bước xây dựng chữ tín, ấn tượng tốt đẹp cho du khách thập phương. Để thực hiện mục tiêu đó, xã đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả, trọng tâm là tổ chức kiểm tra toàn diện các cơ sở lưu trú về việc bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH); việc chấp hành và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống, nhà hàng, quán ăn, quán giải khát... Về cơ bản, các cơ sở, hộ cá thể đã chấp hành tốt các quy định, có sự chuẩn bị chu đáo để phục vụ du khách. Một số trường hợp có vi phạm đã bị xử lý hành chính theo quy định của pháp luật và yêu cầu phải sớm khắc phục mới được hoạt động. Điểm mới tích cực mùa du lịch hè năm nay đó là xã Tiên Trang đã dẹp bỏ hoàn toàn nạn bán rong trên bãi tắm; tình trạng người dân, du khách tự ý cắm trại gây mất trật tự, ô nhiễm môi trường đã được quản lý chặt chẽ; công tác bảo đảm vệ sinh môi trường tại các bãi tắm đã được triển khai có hiệu quả với tổ công tác liên ngành, lực lượng xung kích của các đoàn thể hằng tuần.

Bên cạnh đó, xã cũng đã thành lập đội cứu hộ với các tổ cắm chốt tại các bãi tắm. Các thành viên của đội cứu hộ biển đã được tập huấn kiến thức, kỹ năng về CNCH để kịp thời ứng phó khi xảy ra các sự cố. Xã cũng bố trí ca nô, thuyền máy cắm chốt ngoài biển, phao mốc giới dọc các bãi tắm, camera theo dõi, hệ thống cảnh báo tự động (cảm biến) để kịp thời phát hiện và xử lý mọi tình huống có thể xảy ra và quan trọng nhất là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách khi tắm biển. Nhờ đó, trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 vừa qua, khu du lịch Tiên Trang đã đón trên 50.000 lượt du khách, doanh thu đạt khoảng 20 tỷ đồng, vượt gần 40% so với cùng kỳ năm 2023. Đặc biệt, lượng du khách từ các tỉnh, thành trong nước đã tăng mạnh, qua đó khẳng định sự phát triển và uy tín của khu du lịch biển Tiên Trang.

Bên cạnh Tiên Trang, điểm du lịch biển Eo Gió Bãi Ngang tại xã Quảng Thái, một số hộ kinh doanh mô hình du lịch cộng đồng (homestay) cũng thu hút số lượng du khách tăng cao dịp nghỉ lễ vừa qua. Để chuẩn bị cho mùa du lịch hè năm nay, UBND huyện Quảng Xương đã kiểm tra các điều kiện để doanh nghiệp được cấp phép hoạt động đúng quy định của pháp luật. Điều này đã góp phần làm thay đổi căn bản hoạt động du lịch biển tại xã Quảng Thái nói riêng và định hướng cho các hộ gia đình, các doanh nghiệp thực hiện mô hình du lịch cộng đồng, du lịch làng nghề quy mô cá thể, nhỏ lẻ tại các xã ven biển nói chung như Quảng Nham, Quảng Thạch... Qua công tác kiểm tra, những trường hợp không đủ điều kiện hoạt động dịch vụ du lịch sẽ bị đình chỉ, thậm chí nếu vi phạm các quy định sẽ xử lý nghiêm.

Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương Nguyễn Huy Nam cho biết: Trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 vừa qua, huyện Quảng Xương đón trên 60.000 lượt khách du lịch, tăng hơn 30% so với cùng kỳ và đạt con số cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Điều đáng mừng là các điểm, khu du lịch biển đã và đang hoạt động theo quy củ, chất lượng phục vụ khách du lịch từng bước được nâng lên; công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm được thực hiện tốt, nghiêm túc, không để xảy ra vụ hỏa hoạn, tai nạn đuối nước hay sự cố đáng tiếc nào. Bên cạnh việc chấp hành của các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh dịch vụ du lịch, trách nhiệm của đảng ủy, UBND các địa phương đã được nâng lên. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên trong mùa du lịch hè...

Đây là cơ sở quan trọng để huyện Quảng Xương tạo sự phát triển đột phá, đẩy mạnh phát triển du lịch biển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chiếm tỷ trọng đáng kể trong cơ cấu kinh tế của địa phương. Trọng tâm là thu hút khách du lịch đến khu du lịch sinh thái biển Tiên Trang, Quảng Thái; du lịch làng nghề cá tại các xã ven biển... để từ đó hướng đến xây dựng các điểm đến du lịch biển văn minh, thân thiện, uy tín... Từ những giải pháp trên, huyện Quảng Xương phấn đấu năm 2024 đón 400.000 lượt khách, doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 75 tỷ đồng. Cùng với đó, huyện tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số dự án lớn về phát triển du lịch nói chung, du lịch biển nói riêng, như: Dự án khu đô thị du lịch ven biển Quảng Nham, Quảng Thạch (Dự án Khu phức hợp khách sạn, trung tâm thương mại; Dự án Khu khách sạn, dịch vụ du lịch, biệt thự nghỉ dưỡng; Dự án Sân golf tại xã Quảng Nham); Dự án Khu du lịch thể thao sinh thái Tiên Trang; Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Thanh Vân, tại xã Quảng Lưu...

Bài và ảnh: Mạnh Cường