Quán triệt thực hiện sắp xếp, bố trí cán bộ sau khi không tổ chức Công an cấp huyện

Ngày 20/2, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị quán triệt thực hiện, sắp xếp cán bộ sau khi không tổ chức Công an cấp huyện. Đồng chí Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Trưởng các phòng và tương đương; Trưởng Công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Trưởng phòng Tổ chức cán bộ đã thông tin về quan điểm chỉ đạo, nguyên tắc sắp xếp, bố trí cán bộ của Bộ Công an; thực trạng đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp phòng, Công an cấp huyện của Công an tỉnh Thanh Hóa; nguyên tắc, tiêu chí và phương án sắp xếp, bố trí Trưởng Công an, Phó trưởng Công an cấp huyện khi không tổ chức Công an cấp huyện.

Sau khi lắng nghe ý kiến phát biểu của một số đồng chí Trưởng phòng, Trưởng Công an cấp huyện, đồng chí Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, việc sắp xếp bố trí cán bộ Trưởng Công an, Phó Trưởng Công an cấp huyện khi không tổ chức Công an cấp huyện của Công an Thanh Hóa được Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh bàn bạc, thống nhất thực hiện trên cơ sở bám sát các kết luận, hướng dẫn, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an bảo đảm tính khách quan, công tâm, công bằng theo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch.

Việc rà soát, sắp xếp cán bộ đều dựa trên sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, trên cơ sở xem xét nguyện vọng cá nhân và bảo đảm phát huy tốt nhất năng lực, sở trường, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, chiến sĩ. Quá trình triển khai thực hiện, bên cạnh việc quan tâm lắng nghe, tiếp thu những ý kiến đóng góp xác đáng, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh cũng phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể đối với từng cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu để tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ yên tâm công tác, bảo đảm ổn định, tiếp nối công việc ngay khi được bàn giao nhiệm vụ, địa bàn.

Thái Thanh (CTV)