Quan tâm chuyển hóa địa bàn trọng điểm về ma túy ở khu vực biên giới

Thanh Hóa có đường biên giới dài 213,6km, tiếp giáp với tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào), với 1 cửa khẩu quốc tế; 2 cửa khẩu quốc gia và gần 200 đường mòn, lối mở qua lại biên giới. Đây vừa là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, nhưng cũng là nguy cơ trở thành một trong những địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy. Theo các cơ quan chức năng, nguồn ma túy thâm nhập vào địa bàn tỉnh Thanh Hóa chủ yếu từ biên giới tỉnh Hủa Phăn (Lào).

Lực lượng công an và cấp ủy, chính quyền xã Phú Sơn (Quan Hóa) tuyên truyền, vận động đồng bào Mông ở bản Suối Tôn không tàng trữ, mua bán chất ma túy.

Nhằm ngăn chặn nguồn ma túy xâm nhập vào địa bàn, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tăng cường hợp tác với Công an tỉnh Hủa Phăn về phòng chống ma túy; thường xuyên trao đổi thông tin, hỗ trợ nhau về kinh nghiệm, trang thiết bị trong đấu tranh phòng, chống ma túy. Công an 2 tỉnh đã thiết lập và thực hiện liên lạc để trao đổi thông tin về tình hình chung trong công tác phòng, chống ma túy, nhất là thông tin liên quan đến các tổ chức, đường dây tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, các đối tượng truy nã đang lẩn trốn để kịp thời tổ chức xác minh, phối hợp đấu tranh, truy bắt, dẫn độ... Từ năm 2022 đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, bắt giữ 1.920 vụ, 3.250 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 34kg heroin; 85,6kg (trong đó có 201.000 viên) ma túy tổng hợp các loại; đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với 1.443 trường hợp. Đấu tranh bóc gỡ, triệt xóa 30 đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia từ Lào và các nước châu Âu về Việt Nam vận chuyển qua tỉnh Thanh Hóa; triệt xóa 1.125 điểm, tụ điểm phức tạp, điểm mua bán, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy, bắt giữ 2.251 đối tượng mua bán, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Do đó, đến nay, về cơ bản tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn đã được đấu tranh ngăn chặn và giải quyết hiệu quả, không còn tồn tại các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy hoạt động phức tạp, nhức nhối, gây bức xúc trong xã hội.

Cùng với quyết liệt đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đã triển khai chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy tại các địa bàn biên giới. Bản Khằm I, xã Trung Lý, huyện Mường Lát là một ví dụ. Những năm trước đây, bản Khằm I được xem là địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy. Bản có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ cao. Lợi dụng đồng bào dân tộc Mông trình độ nhận thức pháp luật còn hạn chế, một số đối tượng tội phạm về ma túy đã lợi dụng, dụ dỗ, lôi kéo bà con sử dụng và tham gia vào các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trước tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy diễn ra hết sức phức tạp, với quyết tâm chuyển từ “vùng đỏ” sang “vùng xanh”, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, nhằm chuyển hóa địa bàn phức tạp trọng điểm về ma túy, lực lượng công an xã đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho Nhân dân trong bản về âm mưu, phương thức, thủ đoạn, hậu quả, tác hại của ma túy; ngoài tuyên truyền rộng rãi, công an xã còn thực hiện tuyên truyền cá biệt cho người tái hòa nhập cộng đồng, người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy; treo băng rôn, khẩu hiệu trên địa bàn; tổ chức cho các hộ gia đình trong bản ký cam kết về an ninh trật tự và phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy. Cùng với công tác tuyên truyền, công an xã đã vận động người nghiện tự nguyện đi cai nghiện...

Theo báo cáo của công an tỉnh, qua 3 năm thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy trên tuyến biên giới Thanh Hóa - Hủa Phăn, công tác quản lý người nghiện, vận động cai nghiện, lập hồ sơ áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc được chỉ đạo thực hiện quyết liệt; do đó, số người nghiện ma túy trên địa bàn các huyện biên giới năm 2022 từ 942 người đến nay giảm còn 257 người (giảm 72% so với năm 2022). Nhiều địa bàn trọng điểm, phức tạp, là điểm nóng về ma túy trên tuyến biên giới như: bản Tà Cóm, xã Trung Lý (Mường Lát); xã Trung Sơn, xã Phú Sơn (Quan Hóa) đến nay cơ bản đã được chuyển hóa, giảm mức độ phức tạp so với trước đây.

Thời gian tới, nhằm giữ vững địa bàn sạch về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp để chuyển hóa các địa bàn trọng điểm về ma túy thành địa bàn an toàn. Cùng với đó, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về phòng, chống và kiểm soát ma túy với các lực lượng phòng, chống tội phạm về ma túy của tỉnh Hủa Phăn, qua đó góp phần giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới.

Bài và ảnh: Minh Hiếu