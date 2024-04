Prudential Việt Nam bền bỉ và kiên định với mục tiêu kinh doanh có trách nhiệm

. “Công ty Bảo hiểm nhân thọ Quốc tế của năm” (International Life Insurer of the Year) từ Insurance Asia Awards . “Sáng kiến ESG của năm” (ESG Initiative of the Year) – dành cho những dự án thiết thực đóng góp trực tiếp vào việc giải quyết các vấn đề xã hội và phát triển bền vững từ Insurance Asia Awards . Top 100 doanh nghiệp bền vững (Chương trình CSI 2023 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức) . “Doanh nghiệp Xuất sắc và Bền vững tại Châu Á” (The Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards (ACES), ghi nhận các công ty tiên phong ở châu Á, có ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhân lực, nguồn lực và tác động toàn cầu. . “Doanh nghiệp có Văn hóa xuất sắc” (hạng Vàng) trong lễ trao giải HR Excellence tại Singapore nhờ chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đề cao sự phát triển và phúc lợi nhân viên. . Giải thưởng “Nơi làm việc xuất sắc 2024” (Great Place to Work), ghi nhận cam kết hoạt động bền vững tại Việt Nam, chú trọng tối ưu nguồn lực, đảm bảo kinh doanh hiệu quả.