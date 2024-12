Phú Quốc được vinh danh trong top 9 kỳ quan thiên nhiên đẹp nhất Việt Nam

“Kỳ quan thiên nhiên hiện diện khắp mọi nơi trên dải đất Việt Nam”, cẩm nang du lịch hàng đầu thế giới Lonely Planet nhận định. Đặc biệt, không phải Nha Trang hay Đà Nẵng, Phú Quốc là điểm đến bãi biển duy nhất được vinh danh trong bảng xếp hạng của Lonely Planet.

Vẻ đẹp nguyên sơ của Bãi Sao, Phú Quốc, nơi biển xanh, cát trắng và hàng dừa trải dài tạo nên bức tranh thiên nhiên thanh bình.

Mới đây, trong danh sách “The 9 best natural wonders in Vietnam” (Tạm dịch: 9 kỳ quan thiên nhiên đẹp nhất Việt Nam), Lonely Planet - cẩm nang du lịch được xem là “kinh thánh” của giới xê dịch toàn cầu đã gọi tên Phú Quốc là kỳ quan thiên nhiên cho những người yêu biển.Những điểm đến còn lại trong danh sách đều rất đặc sắc, như dãy núi Hoàng Liên Sơn là kỳ quan núi non và ruộng bậc thang, hay Mũi Né là kỳ quan cồn cát...

“Phú Quốc chính là hòn đảo nghỉ dưỡng đẹp nhất Việt Nam”, cẩm nang du lịch Mỹ ca ngợi. Theo mô tả của Lonely Planet, hòn đảo ngọc của Việt Nam được bao bọc bởi làn nước xanh thẳm và những bãi biển cát trắng, là điểm đến lý tưởng để “tắm nắng”, phù hợp cho những ai muốn tạm rời xa nhịp sống hối hả thường nhật để hòa mình vào không gian yên bình của thiên nhiên.

“Hãy tưởng tượng những ngày nằm dài trên bãi cát, thưởng thức một ly cocktail khi mặt trời đỏ cam dần chìm xuống biển xanh rực rỡ”, Lonely Planet cũng không quên ca ngợi vẻ đẹp của hoàng hôn – một “đặc sản” tại Phú Quốc.

Với bờ cát cong hình trăng lưỡi liềm và màu nước xanh đặc trưng, Bãi Sao đã được Lonely Planet nhắc tới trong bài viết, như một trong những vẻ đẹp biểu tượng nhất của Phú Quốc. Sở hữu bãi cát dài hơn 7km, Bãi Sao với vẻ đẹp nguyên sơ hiện lên như một bức tranh thiên nhiên hoàn hảo. Dưới ánh nắng rực rỡ, làn nước xanh biếc của Bãi Sao biến đổi màu sắc kỳ ảo, khi thì trong trẻo như ngọc bích, khi lại óng ánh phản chiếu sắc trời. Sắc xanh đặc trưng của Bãi Sao chính là “thứ ma lực” khiến bao du khách phải si mê. “Du khách có thể thuê ghế dài để nằm cả ngày, tắm biển và thử một số môn thể thao biển”, Lonely Planet gợi ý cho du khách trải nghiệm tại Bãi Sao.

Ngược lại, nếu muốn trải nghiệm một bãi biển với các khu nghỉ dưỡng sang trọng mang thương hiệu quốc tế và đầy đủ tiện nghi, du khách có thể lựa chọn Bãi Kem - “người anh em song sinh” của Bãi Sao. Nằm ngay sát bên, Bãi Kem cũng nổi tiếng với làn nước xanh ngọc lục bảo và cát trắng mịn như kem hệt Bãi Sao. Đây là “ngôi nhà” của các khu nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế với những chủ đề độc đáo như JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort, New World Phu Quoc Resort, Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay.

Bãi Kem – nơi sắc xanh của biển hòa quyện cùng không gian yên tĩnh và tinh tế, mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng sang trọng.

Không chỉ gây ấn tượng với những bãi biển tuyệt đẹp, theo Lonely Planet, Phú Quốc còn hấp dẫn du khách với Vườn Quốc gia chiếm tới 70% diện tích hòn đảo, những loài động vật quý hiếm và rải rác những vịnh biển yên tĩnh nơi du khách có thể chèo kayak và lặn biển. Ngoài những trải nghiệm thiên nhiên, Phú Quốc trong thời gian gần đây còn nổi tiếng với những trải nghiệm giải trí đặc sắc. Đặc biệt, hệ sinh thái Sun Paradise Land tại phía nam đảo với cáp treo 3 dây dài nhất thế giới, Cầu Hôn biểu tượng, show diễn đa phương tiện Kiss of the Sea tại nhà hát trên biển lớn nhất thế giới, show trình diễn thể thao mạo hiểm kết hợp pháo Symphony of the Sea, chợ đêm bên biển Vui Phết... đang làm say lòng mọi du khách. Hai màn pháo hoa hàng đêm tại Thị trấn Hoàng Hôn tạo không khí lễ hội 365 ngày trong năm cho hòn đảo, biến Phú Quốc thành điểm đến ngày càng đặc sắc.

Hệ sinh thái Sun Paradise Land Phú Quốc với nhiều trải nghiệm đặc sắc hấp dẫn du khách, trong đó có pháo hoa 365 ngày trong năm.

Đặc biệt, Lonely Planet cũng đánh giá cao Phú Quốc do đây là nơi duy nhất tại Việt Nam có chính sách thị thực ưu việt, miễn visa cho toàn bộ du khách trên thế giới với thời gian lên tới 30 ngày. Không chỉ thế, “hòn đảo này cũng có thể dễ dàng bay tới từ tất cả mọi nơi ở Đông Nam Á”, Lonely Planet nhấn mạnh.

Với khách du lịch “bụi”, cẩm nang du lịch hàng đầu thế giới cũng gợi ý nên thuê xe đạp, xe máy hoặc xe tay ga để trải nghiệm tối đa các cung đường quanh đảo. Với diện tích tương đương Singapore, Phú Quốc dễ dàng chinh phục, và du khách sẽ cần một giấy phép lái xe quốc tế nếu muốn thuê xe máy để tự do khám phá hòn đảo xinh đẹp này.

Tùng Dương