Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang kiểm tra một số công trình trọng điểm phòng, chống thiên tai

Sáng 23/7, đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra thực tế một số công trình trọng điểm phòng, chống thiên tai trên địa bàn các huyện Thường Xuân và Như Thanh. Cùng tham gia đoàn có lãnh đạo một số ngành, đơn vị có liên quan của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND Lê Đức Giang cùng đoàn công tác kiểm tra một số công trình trọng điểm phòng, chống thiên tai.

Tại huyện Thường Xuân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang và đoàn công tác đã đến kiểm tra công trình cầu Vụng Láu và hệ thống vận hành xả lũ công trình hồ Cửa Đạt (Thường Xuân).

Phó Chủ tịch UBND Lê Đức Giang kiểm tra công trình cầu Vụng Láu (Thường Xuân).

Theo đó, cầu Vụng Láu nằm trên tuyến đường Thường Xuân - Hón Can có tầm quan trọng trong kết nối giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân, phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; nhất là phục vụ ứng cứu hồ Cửa Đạt kịp thời khi xảy ra sự cố. Công trình này đã từng bị ngập sâu 1m gây ách tắc giao thông vào năm 2017, do ảnh hưởng của mưa lớn cộng với hồ Cửa Đạt xả lũ. Hiện nay công trình đang có hiện tượng xuống cấp, nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ. Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông - Vận tải phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan chủ động phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, đảm bảo giao thông thông suốt đường tỉnh 519 qua cầu Vụng Láu trong mọi tình huống, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và ứng cứu hồ Cửa Đạt kịp thời khi xảy ra sự cố. Về lâu dài cần có phương án đầu tư, nâng cấp công trình.

Phó Chủ tịch UBND Lê Đức Giang cùng đoàn công tác kiểm tra công trình hồ Cửa Đạt.

Tại công trình hồ Cửa Đạt do Ban Quản lý Đầu tư và xây dựng Thủy lợi 3 - thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý vận hành, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đơn vị tiếp tục xử lý các hư hỏng còn tồn tại để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình hồ chứa nước Cửa Đạt và vùng hạ du. Đồng thời, rà soát, bổ sung, tập kết đầy đủ vật tư dự phòng tại công trình theo phương án được phê duyệt; phối hợp với UBND huyện Thường Xuân, các xã, thị trấn liên quan để triển khai thực hiện các phương án ứng phó thiên tai, các tình huống khẩn cấp. Đồng chí cũng yêu cầu theo dõi diễn biến thời tiết, khí tượng thuỷ văn, nguồn nước để xây dựng phương án sử dụng nước hợp lý trong tình hình các hồ chứa thủy điện phía thượng lưu (nước Lào) như thủy điện Nậm Sam 3, Nậm Sam 1 tích nước, đảm bảo đủ nguồn nước phục vụ tưới, phát điện và các ngành kinh tế khác, nhất là trong mùa khô năm 2024-2025.

Đoàn công tác kiểm tra công trình hồ chứa nước sông Mực.

Đặc biệt đề nghị Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thuỷ lợi 3 tiếp tục báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ kinh phí để thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo các phương án ứng phó thiên tai, tình huống khẩn cấp được phê duyệt, nhất là bổ sung cần trục 250 tấn để xử lý tình huống kẹt cửa van tràn xả lũ.

Phó Chủ tịch UBND Lê Đức Giang kiểm tra công trình hồ chứa nước sông Mực.

Tại huyện Như Thanh, đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại công trình hồ chứa nước sông Mực; tràn xả lũ hồ sông Mực do Công ty TNHH MTV Sông Chu quản lý vận hành. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đơn vị tiếp tục xử lý các hư hỏng còn tồn tại, đảm bảo an toàn cho công trình hồ chứa nước Sông Mực và vùng hạ du; theo dõi diễn biến thời tiết, khí tượng thuỷ văn, nguồn nước để xây dựng phương án sử dụng nước hợp lý, đảm bảo giảm lũ cho hạ du sông Yên, không gây ngập úng vùng thượng lưu hồ và đủ nguồn nước phục vụ tưới, cấp nước một phần cho Khu kinh tế Nghi Sơn, nhất là trong mùa khô năm 2024-2025.

Tràn xả lũ hồ sông Mực.

Đối với công tác phòng, chống bão lũ nói chung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động thông tin, tuyên truyền, cảnh báo điểm xung yếu; thực hiện nghiêm túc kế hoạch, nhiệm vụ, phương án phòng, chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2024. Đồng thời, các địa phương phải bố trí lực lượng theo phương châm “4 tại chỗ” để sẵn sàng đối phó với diễn biến bất thường của mưa bão, lũ gây ra; không được chủ quan, lơ là trước mọi tình huống. Thường xuyên kiểm tra mức độ an toàn của các công trình trọng yếu trong mùa mưa bão.

Lê Ngọc