Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh trao kinh phí hỗ trợ, bàn giao nhà cho gia đình chính sách

Sáng 28/8, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã đến thăm, trao hỗ trợ và bàn giao nhà ở cho các hộ gia đình là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn xã Thọ Lập và xã Thọ Long.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh trao hỗ trợ xây dựng nhà cho đại diện gia đình ông Lê Viết Lịch.

Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Dân tộc và Tôn giáo, cấp ủy, chính quyền địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh trao hỗ trợ xây dựng nhà cho gia đình bà Nguyễn Thị Hằng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cùng đoàn công tác đã đến thăm, trao biển hỗ trợ và bàn giao nhà ở cho gia đình bà Nguyễn Thị Hằng, ở thôn Quảng Thi 1, xã Thọ Lập và gia đình ông Lê Viết Lịch, ở thôn Cẩm Long, xã Thọ Long. Đây là những gia đình có hoàn cảnh còn khó khăn, nhà ở trước đây xuống cấp, rất cần sự quan tâm, hỗ trợ để ổn định cuộc sống.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh thực hiện nghi thức khánh thành nhà ở.

Tại các gia đình, đại diện các địa phương đã báo cáo với đoàn công tác về quá trình triển khai xây dựng nhà ở, từ việc rà soát, xác định đối tượng đến vận động nguồn lực, tổ chức thi công và hoàn thiện công trình.

Trong quá trình thực hiện, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và Nhân dân địa phương đã tích cực chung tay, góp sức, giúp các gia đình sớm có nhà mới khang trang, an toàn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh trao quà cho đại diện gia đình ông Lê Viết Lịch.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh của các thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí cũng ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân các địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân, nhất là thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, người có công.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh nhấn mạnh, việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học là việc làm có ý nghĩa thiết thực, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Mỗi ngôi nhà được hoàn thành không chỉ giúp các gia đình có nơi ở ổn định, an toàn, mà còn tiếp thêm niềm tin để các gia đình vươn lên trong cuộc sống.

Đồng chí đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc đồng bộ của các địa phương và sự chung tay của cán bộ, đảng viên, cùng các tầng lớp Nhân dân trong quá trình triển khai chương trình. Những đóng góp dù bằng vật chất hay ngày công lao động đều góp phần làm nên những mái ấm nghĩa tình, lan tỏa tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm, đồng hành, hỗ trợ các gia đình chính sách, nhất là những hộ còn khó khăn, để các gia đình có điều kiện ổn định cuộc sống lâu dài.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh gặp gỡ người dân thôn Cẩm Long, xã Thọ Long.

Đồng thời, mong muốn người thân các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực lao động, sản xuất, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cùng chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Trong niềm vui nhận nhà mới, các gia đình bày tỏ xúc động và cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh, các sở, ngành, địa phương và bà con lối xóm đã hỗ trợ để các gia đình có ngôi nhà mới kiên cố, ổn định cuộc sống.

Lê Hợi