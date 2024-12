Khán giả Việt Nam đang đặt nhiều hy vọng cho "SUPERMAN" (2025) - phim Superman mới do James Gunn làm đạo diễn. Đây được coi là phát súng “khai hỏa” cho tầm nhìn điện ảnh mới của "Vũ trụ điện ảnh DC" đồng thời khởi động toàn bộ vũ trụ siêu anh hùng này, mở đầu cho chương đầu tiên - Chapter One: Gods and Monster.

{title} Phim “SUPERMAN” mới hứa hẹn khuấy động phòng vé Việt mùa Hè 2025 Khán giả Việt Nam đang đặt nhiều hy vọng cho "SUPERMAN" (2025) - phim Superman mới do James Gunn làm đạo diễn. Đây được coi là phát súng “khai hỏa” cho tầm nhìn điện ảnh mới của "Vũ trụ điện ảnh DC" đồng thời khởi động toàn bộ vũ trụ siêu anh hùng này, mở đầu cho chương đầu tiên - Chapter One: Gods and Monster. Superman trong danh tính đời thường - Clark Kent, do David Corenswet vào vai. Nam diễn viên David Corenswet thế chỗ Henry Cavill để vào vai “người đàn ông thép.” Nam chính mới sinh năm 1990, sở hữu vẻ ngoài nam tính cổ điển, vóc dáng cao lớn 1m93 nên phù hợp với ngoại hình Superman. Về diễn xuất, James Gunn nhận xét David là “đáng kinh ngạc.” Mới đây, video teaser trailer vừa ra mắt đã hé lộ tình cảnh Superman bị đánh chấn thương, nằm bẹp trên nền tuyết trắng. Xen kẽ giữa thực tế là hồi tưởng của anh về một cuộc sống bình thường dưới thân phận Clark Kent. Video teaser còn hé lộ phản diện Lex Luthor sẽ do Nicholas Hoult trẻ tuổi vào vai. Mối hận thù và sự tác động lên lẫn nhau giữa Superman và Lex Luthor được ví là cũng “nhiệt” như Batman và Joker. Louis Lane - người yêu của Superman cũng lộ diện, do chủ nhân giải Emmy và Quả cầu vàng Rachel Brosnahan đảm nhiệm. Lấy cảm hứng từ chương truyện “All-Star Superman,” “SUPERMAN” của James Gunn được đặt trong thời mà siêu anh hùng này đã hoạt động một thời gian. Tuy nhiên, người dân dưới những cuộc chiến và âm mưu đen tối của Lex Luthor đang dần mất niềm tin vào anh, bắt đầu chuyển sang trạng thái đổ lỗi cho “người đàn ông thép.” Đây là thử thách mà người hùng này phải đối mặt. Không có chỉ có kỹ xảo tốt hơn, DC dưới triều đại mới được hứa hẹn sẽ tăng cường khai thác chiều sâu nhân vật, mở rộng các liên kết trong thế giới DC với nhiều nhân vật đáng chú ý như Hawkgirl, Mister Terrific, Green Lantern, Metamorpho và chú thú cưng “siêu chó” Krypto... Trên một số diễn đàn phim trong nước, khán giả Việt Nam hào hứng nhận xét: “Trước đây chúng ta chỉ xem phần ‘siêu,’ nay sẽ được xem phần ‘nhân’ trong Superman.” Một số khác đặt phim vào so sánh với phiên bản siêu nhân cũ của Henry Cavill và đạo diễn Zack Snyder, đòi hỏi phim mới phải thật sự thuyết phục và ấn tượng. James Gunn sinh năm 1966, nổi tiếng với vai trò biên kịch phim Scooby-Doo (2002) và các phần kế tiếp. Ông cũng là đạo diễn 3 phần phim “Vệ binh dải ngân hà” (Guardian of the Galaxy) của Marvel Studios. Ba phim được khen nhờ tính hài hước nhưng vẫn giàu cảm xúc, bản chất nhân tính với các nhân vật độc đáo, cho thấy đây vừa là sở trường, vừa là điểm mạnh của James Gunn trong mắt khán giả. Theo TTXVN



