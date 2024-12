Phát hiện nhanh và xử lý kịp thời 100% các bệnh dịch mới phát sinh

Chiều 19/12, Sở Y tế đã tổ chức hội nghị giao ban công tác y tế dự phòng năm 2024 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2025. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến kết nối từ điểm cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đến các điểm cầu tại 27 Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Tiến sĩ Đỗ Thái Hoà, Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại hội nghị.

Năm 2024, hệ thống y tế dự phòng tỉnh Thanh Hóa ngày càng được củng cố, nâng cao về chất lượng hoạt động. Công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm được triển khai đồng bộ, hoạt động giám sát phát hiện sớm các ca mắc và nghi mắc bệnh truyền nhiễm được duy trì tại bệnh viện và trong cộng đồng; các ổ dịch bệnh được khoanh vùng, xử lý dịch kịp thời, không để dịch bệnh bùng phát. Các chương trình mục tiêu về y tế - dân số, như: phòng chống HIV/AIDS, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em được triển khai hiệu quả.

Tiến sĩ Hoàng Bình Yên, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh báo cáo kết quả công tác y tế dự phòng.

Tuy nhiên, hệ thống y tế dự phòng vẫn phải đối mặt với các thách thức do gánh nặng bệnh tật kép với sự gia tăng các bệnh không lây nhiễm; một số bệnh có chiều hướng gia tăng và có nguy cơ rất cao lây lan thành các ổ dịch như: bạch hầu đã xảy ra tại thị trấn Mường Lát; dịch sởi xảy ra rải rác ở một số địa phương, đặc biệt số ca bệnh sởi tăng cao hơn nhiều lần so với các năm trước đây. Các dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, ho gà, rubella vẫn có số mắc cao và thường trực nguy cơ bùng phát. Một số các bệnh lây truyền từ động vật sang người như dại, liên cầu lợn vẫn xuất hiện trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là bệnh dại luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch và gây tử vong do khó kiểm soát nguồn truyền nhiễm.

Đại diện Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh và tiêm chủng mở rộng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi, đánh giá kết quả đạt được, nghiêm túc rút kinh nghiệm các tồn tại, hạn chế, đề xuất các giải pháp, phương hướng, nội dung, nhiệm vụ cụ thể để triển khai, tổ chức thực hiện công tác y tế dự phòng năm 2025 và các năm tiếp theo.

Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao năng lực dự báo, giám sát và phát hiện sớm, khống chế kịp thời, có hiệu quả các dịch bệnh, các sự kiện khẩn cấp về y tế công cộng. Triển khai hiệu quả các hoạt động về an toàn sinh học và xét nghiệm, nâng cao năng lực hệ thống xét nghiệm bệnh truyền nhiễm. Phát hiện nhanh và xử lý kịp thời 100% các bệnh dịch mới phát sinh; chủ động triển khai phòng, chống các dịch bệnh nhóm A nếu xuất hiện; khống chế kịp thời không để dịch lớn xảy ra. Thiết lập hệ thống giám sát ca bệnh HIV từ khi bệnh nhân được xác định nhiễm bệnh đến quá trình điều trị cho đến khi bệnh nhân tử vong. Bảo đảm cung cấp thuốc, vắc xin, trang thiết bị y tế có chất lượng, an toàn, hiệu quả, giá hợp lý cho công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ Nhân dân...

Tô Hà