Đừng để nhờn luật

Tình trạng học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ trên địa bàn Thanh Hóa ngày càng nhiều và phức tạp hơn. Chỉ tính từ đầu năm 2023 đến nay, qua công tác phối hợp tuần tra vũ trang kết hợp tuần tra nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với công an các huyện, thị xã, thành phố bắt giữ, xử lý gần 200 trường hợp thanh, thiếu niên chuyên tụ tập điều khiển mô tô, xe máy lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng...

Ảnh minh họa. Nguồn: Vietnamnet

Điển hình, trong đầu tháng 4-2023, thông qua hệ thống camera giám sát trên địa bàn TP Thanh Hóa, lực lượng công an đã phát hiện hai nhóm thanh, thiếu niên thường xuyên điều khiển mô tô, xe máy dàn hàng ngang, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, lạng lách, đánh võng. Phòng Cảnh sát cơ động đã phối hợp với Công an TP Thanh Hóa và các đơn vị liên quan triệu tập gia đình và các thanh, thiếu niên đến làm việc, xử phạt tiền đối với cả người vi phạm và cả phụ huynh do đã giao xe cho con khi chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện. Việc xử phạt được thông tin rộng rãi nhằm răn đe, tuy nhiên ngay sau đó vẫn còn những thanh, thiếu niên bất chấp, xem thường pháp luật, tiếp tục vi phạm.

Theo thông tin từ Công an TP Thanh Hóa, ngày 29-4-2023, thông qua hình ảnh từ camera giám sát trên đường, lực lượng cảnh sát giao thông - trật tự đã truy xét, lập biên bản, xử lý vi phạm đối với 3 thanh niên đi xe máy vi phạm Luật Giao thông đường bộ và người thân với số tiền 18,2 triệu đồng về các lỗi không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, đánh võng trên đường và lỗi giao phương tiện giao thông cho người không đủ điều kiện. Trước đó, khi bị lực lượng công an yêu cầu dừng xe, 3 đối tượng này đã tăng ga bỏ chạy gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông trên đường.

Tình trạng vi phạm pháp luật về giao thông liên quan đến học sinh ngày càng nhiều, phức tạp và manh động hơn, nếu không có biện pháp ngăn chặn hữu hiệu nguy cơ này sẽ tạo ra một lớp người bất chấp, coi thường pháp luật trong tương lai. Con số gần 400 học sinh vi phạm khi đi xe có dung tích xi lanh vượt quá quy định đến trường mà lực lượng công an trong tỉnh phát hiện qua đợt cao điểm ra quân tổng kiểm tra, kiểm soát học sinh sử dụng vật cấm, hung khí trong trường học trên địa bàn toàn tỉnh ngày 12-5-2023 là minh chứng rất rõ về sự xem thường pháp luật về giao thông của học sinh và cả phụ huynh học sinh.

Việc tuần tra giao thông, kiểm tra xử lý vi phạm trong học sinh là rất cần thiết. Tuy nhiên chúng ta không nên phó mặc và lệ thuộc vào việc tuần tra, kiểm soát, xử lý của các cơ quan chức năng, mà hãy chủ động ngăn chặn tình trạng nhờn luật này bằng việc tăng cường trách nhiệm từ mỗi gia đình, mỗi trường học, để cùng với lực lượng chức năng tiến tới giải quyết hiệu quả căn bệnh nguy hiểm này.

Thái Minh