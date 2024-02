Đấu tranh mạnh với tội phạm và tệ nạn cờ bạc sau Tết Nguyên đán

Chỉ tính riêng 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các đơn vị Công an trong tỉnh đã bắt giữ, xử lý 2 vụ, 12 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc...

Các đối tượng đánh bạc bị lực lượng Công an bắt giữ.

Tội phạm và tệ nạn cờ bạc là một trong những nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội khác như: cho vay nặng lãi, bảo kê, siết nợ, trộm cắp, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích.

Mặc dù trong những năm qua, các cấp, ngành, nhất là lực lượng Công an đã thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo và đấu tranh trấn áp mạnh đối với tội phạm và tệ nạn cờ bạc, nhiều đối tượng, đường dây, ổ nhóm cờ bạc phức tạp đã bị đấu tranh, triệt xóa, tuy nhiên tình hình vẫn diễn biến phức tạp, nhất là vào dịp sau Tết Nguyên đán.

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh trấn áp có hiệu quả với tội phạm và tệ nạn cờ bạc, ngay trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp, công tác nghiệp vụ, tiến hành rà soát, nắm tình hình và chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn cờ bạc, số đề; cảnh báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm cờ bạc để người dân chủ động phòng ngừa, đấu tranh.

Riêng các lực lượng Công an trong tỉnh đã tập trung lực lượng, mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Trong đó, tập trung đấu tranh quyết liệt đối với tội phạm cờ bạc, lô đề, nhất là đấu tranh triệt xóa các “sới bạc” chuyên nghiệp, các đường dây, tụ điểm ghi số lô, số đề, cá độ thể thao qua Internet, kiên quyết không để hình thành các sới bạc, tụ điểm đánh bạc, lô đề hoạt động phức tạp, gây bức xúc trong Nhân dân.

Thượng tá Nguyễn Hữu Thịnh, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) cho biết: Tình hình tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, hoạt động tinh vi dưới nhiều hình thức. Các đối tượng còn sử dụng công nghệ để tổ chức đánh bạc, thu hút nhiều người tham gia với số tiền rất lớn. Do đó, lực lượng Cảnh sát hình sự sẽ tiếp tục tập trung nắm tình hình, triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, tấn công trấn áp mạnh đối với loại tội phạm này.

Thái Thanh (CTV)