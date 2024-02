Công an TP Thanh Hóa triệt xóa đường dây ma túy liên tỉnh, thu số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay

Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thu giữ lượng ma túy lớn nhất từ trước tới nay mà Công an TP Thanh Hóa bắt giữ.

3 đối tượng Lầu Bá Xềnh, Lê Hoài Phương và Nguyễn Văn Huy.

Qua công tác điều tra, nắm tình hình, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Thanh Hóa phát hiện đường dây mua bán ma túy liên tỉnh từ Nghệ An qua Thanh Hoá rồi ra Hà Nội và các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Các đối tượng trong đường dây đều là những đối tượng cộm cán, có nhiều phương thức thủ đoạn hoạt động tinh vi. Vì vậy, ngay trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, với quyết tâm triệt phá và truy bắt bằng được các đối tượng trong đường dây này, lãnh đạo Công an TP Thanh Hóa đã trực tiếp báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, huy động lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra xác minh làm rõ.

Theo đó, Công an TP Thanh Hóa đã phân công 3 tổ công tác vào Nghệ An và ra Hà Nội để thu thập thông tin, tài liệu, nắm bắt quy luật, phương thức hoạt động của các đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một thời gian ngắn điều tra, xác minh, các trinh sát của Công an TP Thanh Hóa đã dựng lên được một đường dây mua bán ma túy lớn, liên tỉnh do Nguyễn Văn Huy, sinh năm 1985 trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội cầm đầu. Đây là đối tượng nghiện ma túy, đã có nhiều tiền án, tiền sự liên quan đến ma túy.

Số tang vật vụ án Công an TP Thanh Hóa thu giữ.

Tham gia đường dây này còn có Lầu Bá Xềnh, sinh năm 1989 trú tại bản Ka Trên, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An (là đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy từ biên giới giáp Lào huyện Kỳ Sơn, Nghệ An về thành phố Vinh) và Lê Hoài Phương, sinh năm 1997 trú tại phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội (là đối tượng được Nguyễn Văn Huy thuê vào Nghệ An vận chuyển ma túy ra Hà Nội).

Sau khi xác định được vai trò của các đối tượng trong đường dây, Công an TP Thanh Hóa đã quyết định phá án. Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 19/2/2024, một tổ công tác của Công an TP Thanh Hóa mật phục tại Ga Thanh Hóa đã phát hiện Lê Hoài Phương chuẩn bị xuống tàu để thuê taxi chở ra Hà Nội nên đã nhanh chóng tiếp cận và khống chế bắt giữ đối tượng. Tại chỗ, lực lượng Công an đã kiểm tra và thu giữ 20 bánh heroin, 6.000 viên hồng phiến được đối tượng cất giấu trong valy hành lý mang theo.

Ngay sau khi Lê Hoài Phương sa lưới, 2 tổ công tác khác của Công an TP Thanh Hóa tại Nghệ An và Hà Nội đã đồng loạt bắt giữ Nguyễn Văn Huy và Lầu Bá Xềnh khiến các đối tượng này không kịp tẩu thoát.

Đối tượng chủ mưu cầm đầu Nguyễn Văn Huy khai nhận tại cơ quan điều tra.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận: Nguyễn Văn Huy đã móc nối với một số đối tượng bên Lào đưa ma túy về Việt Nam. Sau đó, Huy thuê Lê Hoài Phương từ Hà Nội vào Nghệ An vận chuyển số ma túy nói trên ra Hà Nội với giá 20 triệu đồng.

Để trốn tránh sự theo dõi của lực lượng chức năng, các đối tượng này đã liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn vận chuyển. Ngày 18/2, Lê Hoài Phương từ Hà Nội vào Nghệ An nhận “hàng” từ Lầu Bá Xềnh, sau đó mua vé tàu để ra Hà Nội. Trên đường về, sợ bị theo dõi nên đến ga Thanh Hóa, Phương định xuống tàu để chuyển sang đi taxi. Mặc dù thủ đoạn hết sức tinh vi, nhưng Lê Hoài Phương đã bị Công an TP Thanh Hóa phát hiện, bắt giữ.

Ban Chuyên án Công an TP Thanh Hóa đã nhanh chóng triệt phá đường dây, thu giữ số lượng ma túy lớn.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, ngày 22/2/2024 Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Huy về tội “Mua bán trái phép các chất ma túy”; Lê Hoài Phương và Lầu Bá Xềnh về tội “Vận chuyển trái phép các chất ma túy”, đồng thời bàn giao vụ án cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục điều tra, mở rộng.

Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thu giữ lượng ma túy lớn nhất từ trước tới nay mà Công an TP Thanh Hóa bắt giữ.

Đình Hợp (CTV)